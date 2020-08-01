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Шок COVID-19: Рекорд заразившихся выявили за все время пандемии в мире — 292 527

09:42 01.08.2020 Фото: pexels.com
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Всего с начала пандемии число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией достигло 17,1 млн, число жертв составляет 668 910 человек. За 6 недель число зараженных на планете удвоилось.

Шок COVID 19: Рекорд заразившихся выявили за все время пандемии в мире 292 527
ВОЗ зафиксировала новый рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Шок COVID 19: Рекорд заразившихся выявили за все время пандемии в мире 292 527

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала за последние сутки 292 527 случаев заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных на ее сайте. Это максимальный суточный прирост с начала пандемии.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 25 июля, тогда за сутки, по данным ВОЗ, было выявлено более 286 тыс. зараженных.

Всего с начала пандемии, согласно информации организации, число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 достигло 17,1 млн, число жертв составляет 668 910 человек, за сутки умерли 6812. По данным университета Джонса Хопкинса (обновляются в реальном времени), заразились 17,42 млн человек, умерли 675 545.

27 июля глава ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил, что за последние шесть недель количество выявленных случаев инфицирования в мире примерно удвоилось. Он отметил, что пандемия коронавируса продолжает набирать обороты. ВОЗ собирается созвать чрезвычайный комитет для пересмотра оценки ситуации с коронавирусной инфекцией, добавил Гебреисус.

В России число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 с начала эпидемии превысило 839,9 тыс. Всего в стране от коронавируса умерли 13 963 человека. Выздоровели более 638,4 тыс. человек.

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