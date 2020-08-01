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Когда откроет авиасообщение Россия со всеми странами? Назвали дату

10:03 01.08.2020 Фото: pixabay.com
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С 1 августа РФ частично возобновила международное авиасообщение только с тремя странами: с Великобританией, Турцией и Танзанией. Также открыта граница с Абхазией.

Когда откроет авиасообщение Россия со всеми странами? Назвали дату
Россия обсуждает вариант полного открытия международного авиасообщения с 11 августа

Открытие Россией международного авиасообщения со всеми странами обсуждается с 11 августа, но окончательное решение пока не принято, сообщили ТАСС два источника в авиаотрасли.

«Обсуждается открытие полетов во все страны с 11 августа», — сообщил собеседник ТАСС.

По словам второго источника, такая идея действительно обсуждалась недавно на совещании у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. С сегодняшнего дня Россия частично возобновила международное авиасообщение только с тремя странами: с Великобританией, Турцией и Танзанией. Также открыта граница России и Абхазии.

Накануне оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России сообщил, что вопрос расширения списка стран, с которыми может быть возобновлено международное авиасообщение, прорабатывается.

Комментируя открытие международного авиасообщения с Великобританией, Турцией и Танзанией, вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что полеты будут возобновлены на условиях взаимности. Евросоюз с 1 июля официально начал процесс открытия внешних границ. Первый список из 14 государств (позже он был сокращен до 12) был согласован в Совете ЕС 30 июня, Россия не была внесена в список. Как сообщалось ранее, обновленный «белый список» будет обнародован Брюсселем в ближайшие дни, в следующий раз его пересмотрят уже в середине августа. Источник ТАСС в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС сообщил, что Россия снова может быть не включена в список.

При этом 31 июля Австрия сняла запрет на регулярное пассажирское авиасообщение с 18 странами, включая Россию, оставив ограничения на въезд (обязательный карантин и наличие отрицательного ПЦР-теста).

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только рейсы для возвращения пассажиров домой. Правительство России также поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ.

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