Видео с места загадочной гибели семьи чиновника на турбазе Алтая опубликовал СКР. Подозревают убийство

Пока о причинах трагической гибели родителей и детей в возрасте 12 и 16 лет, не сообщается. Известно, что их трупы пролежали в номере несколько дней. СК возбудил уголовное дело по факту убийства двух и более лиц.

Начальник сектора мониторинга отдела по взаимодействию со СМИ управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края 51-летний Иосиф Кременских

СК опубликовал видео с места, где обнаружили тела четырех человек на Алтае

В рамках возбужденного уголовного дела по факту обнаружения тел четырех человек на месте проводятся необходимые следственные действия.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 31 июля на турбазе «Глобус» у озера Ая в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек – мужчины, женщины и двух детей, 16-летнего мальчика и 12-летней девочки.

Установлено, что погибшие являются членами семьи начальника сектора мониторинга отдела по взаимодействию с краевыми и федеральным СМИ управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края 51-летнего Иосифа Кременских.

По данным СКР, туристы несколько дней не выходили из номера. Страшную находку персонал базы сделал в пятницу, когда подошло время их выезда. Через закрытую дверь номера до туристов не смогли достучаться и вскрыли замки – по предварительным данным, тела пролежали в помещении несколько дней.

Начальник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Евгений Нечепуренко рассказал, каким был Иосиф Кременских, тело которого вместе с семьей нашли на алтайской турбазе. Об этом он рассказал в своем Instagram.

По его словам, мужчина находился в очередной плановом отпуске – «просился на две недели», поехал на отдых в предгорья Алтая.

«Каждый в нашем управлении скажет, что Иосиф – добрый и отзывчивый человек, который ни на поручения, ни на просьбы никогда не откажет», – сказал он.

Нечепуренко отметил,что уезжая на отдых он обещал быть на связи, так как помогал управлению в техническом обеспечении видео-конференцсвязи, но неожиданно пропал.

Также он отметил, что губернатор края в курсе случившегося и взаимодействует со следственными органами по этому делу.

Ранее сообщалось, что владельцы турбазы обратились в полицию после того, как постояльцы несколько дней не выходили из номера. После вскрытия двери обнаружили четыре трупа, в том числе тела двух детей. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Одна из версий — отравление.

Видео СКР