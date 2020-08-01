01.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Похороны

Видео с места загадочной гибели семьи чиновника на турбазе Алтая опубликовал СКР. Подозревают убийство

10:17 01.08.2020 Фото: instagram.com/evgeny_nechepurenko
0

Пока о причинах трагической гибели родителей и детей в возрасте 12 и 16 лет, не сообщается. Известно, что их трупы пролежали в номере несколько дней. СК возбудил уголовное дело по факту убийства двух и более лиц.

Видео с места загадочной гибели семьи чиновника на турбазе Алтая опубликовал СКР. Подозревают убийство
Начальник сектора мониторинга отдела по взаимодействию со СМИ управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края 51-летний Иосиф Кременских
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Видео с места загадочной гибели семьи чиновника на турбазе Алтая опубликовал СКР. Подозревают убийство

Видео с места загадочной гибели семьи чиновника на турбазе Алтая опубликовал СКР. Подозревают убийствоРасчлененка Энди Картрайта. После расчленения жена от его имени переписывалась с поклонникамиЕщё 345 новостей

СК опубликовал видео с места, где обнаружили тела четырех человек на Алтае
В рамках возбужденного уголовного дела по факту обнаружения тел четырех человек на месте проводятся необходимые следственные действия.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 31 июля на турбазе «Глобус» у озера Ая в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек – мужчины, женщины и двух детей, 16-летнего мальчика и 12-летней девочки.

Установлено, что погибшие являются членами семьи начальника сектора мониторинга отдела по взаимодействию с краевыми и федеральным СМИ управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края 51-летнего Иосифа Кременских.

По данным СКР, туристы несколько дней не выходили из номера. Страшную находку персонал базы сделал в пятницу, когда подошло время их выезда. Через закрытую дверь номера до туристов не смогли достучаться и вскрыли замки – по предварительным данным, тела пролежали в помещении несколько дней.

Начальник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Евгений Нечепуренко рассказал, каким был Иосиф Кременских, тело которого вместе с семьей нашли на алтайской турбазе. Об этом он рассказал в своем Instagram.

По его словам, мужчина находился в очередной плановом отпуске – «просился на две недели», поехал на отдых в предгорья Алтая.

«Каждый в нашем управлении скажет, что Иосиф – добрый и отзывчивый человек, который ни на поручения, ни на просьбы никогда не откажет», – сказал он.

Нечепуренко отметил,что уезжая на отдых он обещал быть на связи, так как помогал управлению в техническом обеспечении видео-конференцсвязи, но неожиданно пропал.

Также он отметил, что губернатор края в курсе случившегося и взаимодействует со следственными органами по этому делу.

Ранее сообщалось, что владельцы турбазы обратились в полицию после того, как постояльцы несколько дней не выходили из номера. После вскрытия двери обнаружили четыре трупа, в том числе тела двух детей. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Одна из версий — отравление.

Видео СКР

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кому нужна смерть семьи чиновника?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Дождались: выросли пенсии в России с 1 августа 2020. У кого и на сколько?
11:03 01-08-2020
Дождались: выросли пенсии в России с 1 августа 2020. У кого и на сколько?
Ринулись в Россию из Белоруссии: на границе огромные очереди. Минск возмущен
10:49 01-08-2020
Ринулись в Россию из Белоруссии: на границе огромные очереди. Минск возмущен
Надо ли чистить и лечить молочные зубы? И еще 4 мифа о кариесе 1
10:38 01-08-2020
Надо ли чистить и лечить молочные зубы? И еще 4 мифа о кариесе
"За Фургала под дождем!": начался 22-й протестный день в Хабаровске, где 1 августа идет ливень
10:38 01-08-2020
Молитва Серафиму Саровскому о работе 1 августа 2020 года
10:32 01-08-2020
Молитва Серафиму Саровскому о работе 1 августа 2020 года
БердскОтключат электричество на 23 улицах Бердска 3 августа. Смотрите список
10:26 01-08-2020
Отключат электричество на 23 улицах Бердска 3 августа. Смотрите список
Видео с места загадочной гибели семьи чиновника на турбазе Алтая опубликовал СКР. Подозревают убийство
10:17 01-08-2020
Видео с места загадочной гибели семьи чиновника на турбазе Алтая опубликовал СКР. Подозревают убийство
Когда откроет авиасообщение Россия со всеми странами? Назвали дату
10:03 01-08-2020
Когда откроет авиасообщение Россия со всеми странами? Назвали дату
Сильнейшие молитвы преподобному Серафиму Саровскому в день памяти святого 1 августа 2020 года
10:00 01-08-2020
Сильнейшие молитвы преподобному Серафиму Саровскому в день памяти святого 1 августа 2020 года
БердскЖара и солнце возвращаются в Бердск 1 августа 2020
09:53 01-08-2020
Жара и солнце возвращаются в Бердск 1 августа 2020