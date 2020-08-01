«За Фургала под дождем!»: начался 22-й протестный день в Хабаровске, где 1 августа идет ливень

У некоторых протестующих лозунги в поддержку арестованного экс-губернатора написаны прямо на зонтах. Накануне объявил голодовку водитель «Фургаломобиля» Ростислав Буряк, арестованный на 8 суток за создании помех движению транспорта на акциях протеста.

В Хабаровске начался 22-й день протестов. На акцию вышли порядка 3500 человек

В Хабаровске 1 августа началась очередная массовая акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Прямую трансляцию ведет Штаб Навального в Хабаровске.

Люди традиционно собрались у здания администрации Хабаровского края. После скандирования лозунгов люди отправились шествием по улицам города. Через некоторое время после начала акции начался ливень. Протестующих это не остановило: они скандировали «И в жару, и под дождем — за Фургала мы идем!», а у некоторых, как подметила «Медиазона», лозунги написаны прямо на зонтах.

На акции скандируют «Полиции — позор!», хотя ранее хабаровчане благодарили силовиков за невмешательство.

31 июля стало известно, что суд арестовал на семь суток блогера Алексея Романова, который на своем ютуб-канале освещал стихийные митинги в Хабаровске. Накануне объявил голодовку водитель «Фургаломобиля» Ростислав Буряк, арестованный на восемь суток по статье о создании помех движению транспорта на акциях протеста. Ранее за участие в митингах суды оштрафовали депутата от КПРФ Сергея Ильина и секретаря хабаровского отделения Либертарианской партии Артема Мозгова. Протоколы составлены и на других активистов.

Масштабные стихийные митинги и шествия проходят в Хабаровске ежедневно, начиная с 11 июля. Люди недовольны арестом бывшего главы региона Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств 15-летней давности. Владимир Путин уволил Фургала с формулировкой «в связи с утратой доверия», назначив врио главы региона его однопартийца Михаила Дегтярева, однако хабаровчанам это также не понравилось.