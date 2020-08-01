Надо ли чистить и лечить молочные зубы? И еще 4 мифа о кариесе

«Кариес» — это слово не несет в себе ничего приятного, особенно если вы запустите проблему. Поэтому многие из нас пытаются бороться с ним разными способами, начиная от использования жевательных резинок и заканчивая чисткой зубов по несколько раз в день.

Кариес, проявившийся на молочных зубах, с легкостью перебирается на коренные

Может ли это помочь и каким мифам про кариес абсолютно точно не стоит доверять, рассказывает стоматолог и главный врач стоматологической клиники Луиза Автандилян.

Миф 1. Чисти зубы чаще — и кариеса не будет

Это крайне опасное заблуждение. Чистить зубы нужно два-три раза в сутки. Если делать это чаще, риск повреждения шеек зуба увеличивается во много раз, а это кариесу только на руку. Не стоит увлекаться зубными пастами с эффектом отбеливания, они могут привести к дополнительным травмам эмали, как и долгая чистка зубов, поэтому больше двух минут это делать не нужно. Имеет значение и количество пасты, принцип «чем больше — тем лучше» здесь не сработает: при избытке пены зубная щётка будет скользить по зубам и не удалит загрязнение в полном объеме.

Наиболее эффективны для борьбы с кариесом пасты, содержащие фтор. Но это именно профилактика, полностью проблему они не решат. Важный нюанс — при покупке всегда проверяйте, чтобы в составе фторосодержащей пасты не было кальция, вместе два этих элемента не работают!

Правильно подобрать средства гигиены — зубные щётки, ирригатор, нити и тому подобное — может только стоматолог. Поэтому не стоит приобретать эти вещи, поддавшись на рекламу.

Миф 2. Жевательная резинка защитит от кариеса и предотвратит его развитие

Этот миф навязан нам производителями жвачки и тоже не соответствует действительности. Во-первых, жевательная резинка чаще всего содержит сахар, что автоматически исключает её из списка средств для гигиены полости рта. Во-вторых, долгое жевание может вызвать проблемы со слюнными железами, а это приведёт к развитию не только кариеса, но и заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Миф 3. Кариес появляется только у сладкоежек

Нет еды, которая вызывает кариес, есть неправильный уход за зубами. Неважно, что вы съели: мороженое или салат. Необходимо строго следить за гигиеной полости рта, пользоваться ирригатором и зубной нитью, особенно перед сном. В ходе исследований учёные установили, что привычка чистить зубы на ночь продлевает жизнь в среднем на 20 лет! А сладким в любом случае увлекаться никому не стоит.

Также на развитие кариеса влияют качество питания и наличие заболеваний, которые вызывают сухость во рту, снижают количество слюны и ухудшают её качество. В авангарде — гипертония и диабет.

Миф 4. Кариес — это всегда тёмные пятна на зубе

Если утром в зеркале вы не видите на зубах тёмных пятен, думать, что кариес повержен, преждевременно. К примеру, на начальной стадии заболевание не вызывает боли и дискомфорта и проявляется в виде белых пятнышек. Белизна — не показатель здоровья зубов, от кариеса страдают и обладатели голливудской улыбки.

Когда подозрительные области есть, но они небольшие, откладывать лечение на потом или ждать, что всё «само пройдёт», не советую. Кариес за это время проникнет в глубокие слои и хорошенько «похозяйничает». Под крохотной точкой может скрываться глубокое поражение. И далеко не всегда оно болит.

Точную диагностику и правильное лечение может провести только стоматолог. Поэтому в качестве профилактики его стоит посещать как минимум два раза в год. Вопреки распространённому заблуждению, специалист не будет сверлить весь зуб, если это не требуется, и уберет только нежизнеспособные ткани. Если пренебречь данной процедурой, можно столкнуться со всем букетом осложнений, и пульпит здесь не самое страшное. Народные методы борьбы с кариесом лучше не практиковать: они не только бессильны, но и часто опасны.

Миф 5. Чистить маленьким детям зубы и лечить кариес молочных зубов не нужно

К сожалению, данное заблуждение среди родителей всё ещё распространено. На самом деле детям, как и взрослым, необходимо тщательно следить за гигиеной полости рта и посещать стоматолога. Вдобавок кариес, проявившийся на молочных зубах, с легкостью перебирается на коренные. А вместе с ним мы получаем все сопутствующие осложнения.

Кстати, чаще всего дети заражаются кариесом от родителей. Наиболее распространённый путь — общая посуда. К примеру, во время кормления ребёнка мамы сами пробуют еду и затем ту же ложку отправляют малышу в рот. Поэтому лучший способ обезопасить родных и близких, особенно маленьких, от кариеса — пользоваться только своими столовыми приборами и правильно мыть их. К средствам личной гигиены это тоже относится, зубная щётка должна быть у каждого своя.

Напоследок напомню, что люди с заболеваниями полости рта имеют более слабый иммунитет. И, следовательно, они более подвержены риску заразиться различными инфекциями и вирусами. Всего пять минут в день, посвященные чистке зубов, помогут вам реже видеть не только стоматолога, но и всех остальных врачей.

Источник: АиФ