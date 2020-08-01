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Сколько зарабатывает Трамп за год? Президент США имеет не только заплату, но и доходы от недвижимости

11:08 01.08.2020 Фото: Википедии
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Хозяин Белого дома получает также от Гильдии киноактеров, от своей книги «Искусство заключать сделки». Кроме того, ему продолжает приносить доход реалити-шоу «Ученик», в котором Трамп оценивал соискателей, а неподходящих кандидатов выгонял фразой «Вы уволены!».

Сколько зарабатывает Трамп за год? Президент США имеет не только заплату, но и доходы от недвижимости
Дональд Трамп не бедный человек

Президент США Дональд Трамп заработал в 2019 году $446 млн, следует из ежегодной финансовой выписки, опубликованной CNN.

Основным источником доходов Трампа, согласно данным, предоставленным Управлением по вопросам этики при правительстве США, являются его резиденция Мар-а-Лаго в штате Флорида, курорт Trump National Doral Miami и отель в Вашингтоне Trump International Hotel.

Согласно данным Мар-а-Лаго, используемая для встреч на высшем уровне, принесла американскому лидеру $21,4 млн в 2019 году против $22,7 млн в 2018-м. Курорт в Майами, где президент собирался провести встречу лидеров стран G7, позволил ему заработать $77,2 млн в прошлом году против $75,9 млн годом ранее. Доходы от отеля в американской столице составили $40 млн.

Хозяин Белого дома получает также $78 тыс. от Гильдии киноактеров США, еще от $100 тыс. до $1 млн доходов от своей книги «Искусство заключать сделки». Кроме того, ему продолжает приносить доход реалити-шоу «Ученик», в котором Трамп оценивал соискателей, а неподходящих кандидатов выгонял фразой «Вы уволены!».

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