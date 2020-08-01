Горячая вода вернулась в Новосибирск: не все трубы выдержали испытание

Больше всего дефектов на теплосетях СГК нашла в правобережье Новосибирска. Испытание коммуникаций перед отопительным сезоном завершили на месяц раньше.

СГК завершила опрессовку 29 июля, сообщил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков

Сибирская генерирующая компания подвела итоги гидравлических испытаний в Новосибирске — выявлено 1 107 дефектов на теплосетях. Чаще стали повреждаться крупные магистрали, от которых запитано большое число потребителей.

СГК завершила опрессовку 29 июля — на месяц раньше, чем в прошлом году. 929 выявленных повреждения уже устранили, об этом сообщил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков. Оставшиеся повреждения не влияют на обеспечение жителей горячей водой, их устранят до начала отопительного сезона.

Колмаков отметил, что идет рост дефектов как в целом по магистральным теплосетям, так и на трубах среднего диаметра.

«Этой тенденции уже порядка трех лет, мы ее когда-то переломим общими усилиями, но пока устраняем аварийные дефекты, которые возникают даже после проведения испытаний. Второй год подряд мы добавляем к затратам, заложенным на ремонт в тарифах, такую же сумму из собственных средств. В прошлом году было 770 млн рублей, в этом 880 млн рублей, но этого недостаточно», — отметил Андрей Колмаков.

Больше всего порывов СГК нашла на теплосетях в правобережье Новосибирска. Плюс 56% повреждений к прошлому году зафиксировали в зоне ТЭЦ-5. Также лидируют по приросту выявленных повреждений теплосети ТЭЦ-4, снабжающие микрорайоны №5 и 6, и зона теплоснабжения ТЭЦ-2 в Октябрьском и Центральном районах — с приростом 38% и 25% соответственно.

Отмечается, что горячая вода вернулась почти во все дома Новосибирска. Однако отдельные трубопроводы эксплуатируют другие компании, и не все уложились в максимальные сроки отключения.

В целом, готовность жилфонда города к зиме составляет 71% от плана.