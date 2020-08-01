Похороны рубля? Июль стал худшим месяцем для российской валюты: падение достигло максимума

Курс доллара к вечеру пятницы вырос до 74,42 рубля, курс евро — до уровня 87,60 рубля. В марте рубль обвалился на 14,7% к доллару и к евро.

Июль стал худшим после марта месяцем для рубля

Рубль в июле упал второй месяц подряд — на 4,2% к доллару и на 8,7% к евро, продемонстрировав максимальное ослабление с марта на фоне снижения спроса на ОФЗ после агрессивного снижения ключевой ставки ЦБ РФ, уменьшения продаж валюты в рамках бюджетного правила, а также из-за активной конвертации инвесторами дивидендов российских компаний в валюту.

Курс доллара к закрытию пятницы вырос на 1,25 рубля до 74,42 рубля, курс евро — на 95 копеек, до уровня 87,60 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар в июле торговался в коридоре 70,11-74,50 рубля, евро — 79,03-88 рубля. Максимумы были достигнуты 31 июля.

В марте рубль обвалился на 14,7% к доллару и к евро.