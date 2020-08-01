По приросту заразившихся COVID-19 Сибирь портит всероссийскую статистику

Новосибирская область не входит в списки благополучных по распространению коронавируса регионов. 1-е место в общероссийском рейтинге с самым высоким в стране индексом прироста заболевших занимает Сахалинская область — 20%.

Статистика распространения коронавируса в Сибири за последнюю неделю

Сразу два региона Сибири вошли в общероссийский ТОП-3 территорий с самым большим процентом прироста заболевших COVID-19 за неделю.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) приводит сравнительные данные по приросту выявленных случаев COVID-19 в регионах России и федеральных округах за неделю, с 25 по 31 июля. В статистике учитывается — на сколько % увеличилось количество официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в данном регионе (округе) СФО за отчетный период.

31 июля 1-е место в общероссийском рейтинге регионов с самым высоким в стране индексом прироста заболевших COVID-19 все еще занимает Сахалинская область — 20%. На 2-м месте — Кемеровская область (17%), 3-е место у Омской области (13%). Таким образом два региона СФО (Кемеровская и Омская области) входят в общероссийский ТОП-3 территорий с самым большим процентом прироста заболевших COVID-19.

Кроме того, Кемеровская область лидирует и в общесибирском рейтинге, с наихудшим (самым высоким) показателем прироста заболевших. На 2-м месте по округу — Омская область, 3-е заняла Республика Алтай (12%). Самую положительную статистику в России теперь демонстрирует Чукотский АО, где в период с 25 по 31 июля официально зафиксирован прирост всегов 1% заболевших COVID-19.

В 42 регионах России (почти половина субъектов РФ) процент прироста заболевших по состоянию на 31 июля не превышает 5%. Это наиболее благополучные территории. Из числа регионов СФО в эту категорию входят Республика Хакасия и Республика Тыва. Еще в 32 регионах РФ этот показатель колеблется от 6 до 10%. Среди них — Томская, Новосибирская и Иркутская области, а также Красноярский и Алтайский край.

9 регионов РФ демонстрируют индекс прироста от 11 до 15%. Из числа субъектов СФО в эту группу входят Омская область и Республика Алтай. Наконец, всего в 2-х регионах России процент прироста колеблется от 17 до 20%. Это Сахалинская область и Кузбасс.

Ни в одном из федеральных округов индекс прироста пациентов с коронавирусом больше не превышает 9%. Наихудший показатель (9%) поделили между собой сразу три округа – Уральский, Сибирский и Дальневосточный. Замыкает рейтинг по-прежнему Центральный федеральный округ—2%. Общероссийский показатель за неделю не изменился. Он равняется 5%.