Кто получит в августе от Путина 20 000 на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет?

Между тем, в ПФР заявили, что распоряжений о новом «детском» транше на август не было.

Коронавирусные выплаты: Кто может получить 20 тыс. на ребёнка в августе

Некоторые российские семьи могут в августе могут получить сразу 20 тыс. рублей на ребёнка в качестве финансовой помощи от государства. В ПФР рассказали, кто может рассчитывать на подобные коронавирусные выплаты.

Речь в данном случае идёт о гражданах, которые подавали заявление на предоставление выплаты в размере 10 тыс. рублей на ребёнка в июне или июле, однако так их и не получили.

Причиной могла стать ошибка при заполнении заявления или же неправильно указанный возраст ребёнка. Теперь эти семьи могут получить сразу две выплаты — за прошлый месяц и за август, то есть 20 тыс. рублей.

Выплаты осуществляются в рамках финансовой помощи в связи с тяжёлой экономической ситуацией, вызванной эпидемией коронавируса. Они предназначаются для семей, в которых воспитываются дети, родившиеся между 11 мая 2004 года и 30 июня 2017 года. При этом если для получения первой выплаты родителям или опекунам нужно было писать заявление, то вторая выплата оформляется автоматически — на основе уже имеющихся у государственных органов данных.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», получить выплаты можно до октября 2020 года.

Ранее в ПФР заявили, что распоряжений о новом «детском» транше на август не было.