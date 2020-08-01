Даровала титул пожизненного пэра и лорда сыну российского миллионера Лебедева королева Великобритании

Лебедев-младший включён в официальный перечень кандидатов на пэрство по рекомендации премьера Бориса Джонса. Кроме дворянского титула российский бизнесмен получит место в палате лордов.

Борис Джонсон сделал из сына русского миллионера британского лорда

Британский премьер-министр Борис Джонсон сделал из сына русского миллионера Александра Лебедева британского лорда. По рекомендации политика Евгений Лебедев получит высший дворянский титул и место в верхней палате парламента Объединённого Королевства.

Британский премьер-министр Борис Джонсон сделал сына русского миллионера Александра Лебедева пожизненным пэром и членом Палаты лордов.

Евгений Лебедев в настоящее время возглавляет организацию Lebedev Holdings. Компания занимается выпуском местных газет Evening Standard и The Independent.

Лебедев-младший был включён в официальный перечень кандидатов на пэрство по рекомендации премьера Объединённого Королевства. Список уже одобрила королева Елизавета II, после чего документ был официально опубликован.

Всего в перечень вошли 36 человек. Сред них — брат самого Джонсона, муж экс-премьера страны Терезы Мэй, автор биографии Маргарет Тэтчер и другие.

Таким образом, эти люди получат высший дворянский титул и место в верхней палате парламента страны.

Сын российского бизнесмена Александра Лебедева, владелец изданий The Evening Standard и The Independent Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и войдет в верхнюю палату парламента Британии. Официальный список пожизненных пэров одобрила королева Елизавета II.

Всего в список вошли 36 человек. Среди них бывший министр финансов и иностранных дел Филип Хаммонд, биограф Маргарет Тэтчер Чарльз Мур, муж экс-премьера Великобритании Терезы Мэй Филип, младший брат Бориса Джонсона экс-замминистра образования Джо Джонсон, а также ряд бывших политиков Консервативной парии.

Ранее Александр Лебедев сообщил, что его сын и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дружат около 12 лет. В частности, они вместе собирали средства для помощи бездомным бывшим служащим английской армии.