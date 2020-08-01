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Скончались четверо от коронавируса за сутки на 1 августа в Новосибирской области. Всего в регионе 234 жертвы COVID-19

14:02 01.08.2020 Фото: pexels.com
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Умерли женщина в возрасте 67 лет и трое мужчин. Двоим из них было 64, одному – 82 года. У них был диагноз «коронавирусная инфекция». В отделениях интенсивной терапии находятся 78 человек. На ИВЛ – 18 тяжелых пациентов.

Скончались четверо от коронавируса за сутки на 1 августа в Новосибирской области. Всего в регионе 234 жертвы COVID 19
Выздоровели еще 188 пациентов с коронавирусом в Новосибирской области
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Скончались четверо от коронавируса за сутки на 1 августа в Новосибирской области. Всего в регионе 234 жертвы COVID 19

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По данным оперативного штаба, на утро 1 августа в регионе выявили 9 444 случая COVID-19 (+98 за последние сутки), в том числе 556 детей. 7 830 человек выздоровели (+188 за сутки).

Скончались еще четыре пациента: женщина в возрасте 67 лет и трое мужчин. Двоим из них было 64 года, одному – 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 234 человека.

В отделениях интенсивной терапии находятся 78 человек. На ИВЛ – 18 пациентов.

Госпитализирован 51 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 282.

В больницы районов области госпитализированы 744 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделали 320 647 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находится 761 житель региона, 31 513 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за последние 24 часа в Бердске не выявлено новых заразившихся. Всего в городе зарегистрировано 190 человек с коронавирусом.

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