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Требует $300 млрд на восстановление Донбасса экс-президент Украины Кравчук

14:17 01.08.2020 Фото: Википедии
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Кравчук полагает, что заплатить должны Россия, США и Великобритания. «Киев сперва должен вернуть Донбасс», чтобы деньги не исчезли, заявил сенатор Алексей Пушков.

Требует $300 млрд на восстановление Донбасса экс президент Украины Кравчук
Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 млрд долларов

Требование экс-президента Украины Леонида Кравчука заплатить 300 миллиардов долларов за восстановление Донбасса раскритиковал глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Ни одна из стран денег не даст. Киев сперва должен вернуть Донбасс. Деньги исчезли бы, не дойдя до Донбасса», — написал Пушков в Twitter.

Кравчук озвучил изданию «Апостроф», что Россия, США и Великобритания должны создать специальный фонд в размере порядка 300 миллиардов долларов для восстановления Донбасса. Подписание Будапештского меморандума и отказ Киева от ядерного оружия как раз оцениваются в эту сумму.

Напомним, Будапештский меморандум подписали в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания. В соответствии с документом, украинская сторона присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировала свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.

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