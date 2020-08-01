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За смерть выпавшей из окна девочки отсудила 290 тыс. рублей у больницы мать погибшей

14:37 01.08.2020 Фото: Nso.ru
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Эксперт не нашел причинно-следственной связи между действиями (бездействием) сотрудников скорой помощи и наступлением смерти ребенка. При оказании медпомощи в больнице Коми были выявлены дефекты. У девочки была политравма.

За смерть выпавшей из окна девочки отсудила 290 тыс. рублей у больницы мать погибшей
Мать погибшей в Коми девочки получит 290 тысяч рублей за смерть ребенка от больницы

В Коми женщине погибшей девочки присудили компенсацию морального вреда за смерть ребенка. Об этом сообщает «Комиинформ».

Она обратилась в суд с иском к Ухтинской горбольнице №1, чтобы взыскать с медорганизации компенсацию морального вреда в размере двух млн рублей, причиненного смертью дочери. По мнению матери, смерть ребенка наступила в результате несвоевременного оказания медицинской помощи, а именно не проведения хирургической операции.

Как следует из материалов дела, девочка выпала из окна третье этажа дома, и была доставлена в УГБ №1 бригадой ухтинской станции скорой медицинской помощи. По доводам матери, дочери несвоевременно оказали медпомощь, в том числе из-за долгой транспортировки в больницу. Суд назначил судебно-медицинскую экспертизу.

Эксперт указал, что причинно-следственная связь между действиями (бездействием) сотрудников скорой помощи и наступлением смерти ребенка отсутствует. Между тем, при оказании медицинской помощи в больнице №1 были выявлены дефекты. У девочки была политравма.

«Порядки, стандарты и клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи при сочетанной травме (политравме) на стационарном этапе в настоящее время не разработаны, в свободном доступе имеются только неутвержденные проекты подобных документов, в связи с чем оценить соответствие качества медицинской помощи «Порядкам», «Стандартам» и «Клиническим рекомендациям» не представляется возможным», — указал суд.

Между тем, иск женщины был частично удовлетворен: взыскать с Ухтинской городской больницы № 1 в пользу матери компенсацию морального вреда в сумме 290 тыс. руб.

Решение суда не вступило в законную силу.

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