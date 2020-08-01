Массово ставить прививки от COVID-19 в России начнут с октября 2020

Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в октябре

Массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции в России планируется начать в октябре, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Мы планируем, что уже более широкое (вакцинирование), все-таки мы должны более постепенно входить в новую систему помощи, она придется больше на октябрь месяц».

По его словам, клинические испытания вакцины, разработанной центром имени Гамалеи, завершены.

«Вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная центром Гамалеи, завершила клинические исследования, и сейчас готовится пакет документов для процедуры регистрации», — цитирует министра РИА Новости.