Бензовоз протаранил самолет «Аэрофлота» Airbus A321 в Шереметьево

В Шереметьево бензовоз протаранил самолет

В аэропорту Шереметьево бензовоз столкнулся с самолетом «Аэрофлота» Airbus A321.

На опубликованных в Сети снимках видно, что крыша топливозаправщика смята. Воздушное судно также получило повреждения.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, лайнер находился на удаленной стоянке без экипажа и пассажиров на борту.

По данным экстренных служб, пострадал водитель топливозаправочного автомобиля.

Инцидент в аэропорту произошел в 5.49 утра 1 августа. Самолет находился на стоянке без экипажа и пассажиров на борту.

«Автомобиль и воздушное судно имеют повреждения, пострадавших нет. Событие не повлияло на функционирование аэропорта… Обстоятельства и причины события устанавливаются», — сообщили в пресс-службе Шереметьево.

На кадрах видно, что бензовоз въехал в носовую часть самолета. На передней части фюзеляжа появились серьезные повреждения, как сообщается, лайнер пришлось временно отстранить от полетов.