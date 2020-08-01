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Бензовоз протаранил самолет «Аэрофлота» Airbus A321 в Шереметьево

15:13 01.08.2020 Фото: vk.com
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Крыша топливозаправщика смята. Воздушное судно также получило повреждения. Пострадал водитель бензовоза.

Бензовоз протаранил самолет Аэрофлота Airbus A321 в Шереметьево
В Шереметьево бензовоз протаранил самолет

В аэропорту Шереметьево бензовоз столкнулся с самолетом «Аэрофлота» Airbus A321.

На опубликованных в Сети снимках видно, что крыша топливозаправщика смята. Воздушное судно также получило повреждения.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, лайнер находился на удаленной стоянке без экипажа и пассажиров на борту.

По данным экстренных служб, пострадал водитель топливозаправочного автомобиля.

Инцидент в аэропорту произошел в 5.49 утра 1 августа. Самолет находился на стоянке без экипажа и пассажиров на борту.

«Автомобиль и воздушное судно имеют повреждения, пострадавших нет. Событие не повлияло на функционирование аэропорта… Обстоятельства и причины события устанавливаются», — сообщили в пресс-службе Шереметьево.

На кадрах видно, что бензовоз въехал в носовую часть самолета. На передней части фюзеляжа появились серьезные повреждения, как сообщается, лайнер пришлось временно отстранить от полетов.

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