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Подозревают коронавирус у 104 жителей Бердска на 1 августа. Среди них 26 детей

15:30 01.08.2020 Фото: pexels.com
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Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Бердске все еще превышает количество выздоровевших пациентов — 190 против 183.

Подозревают коронавирус у 104 жителей Бердска на 1 августа. Среди них 26 детей
Заразились 190 человек COVID-19 на 1 августа в Бердске. За последние сутки нет новых больных
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Подозревают коронавирус у 104 жителей Бердска на 1 августа. Среди них 26 детей

Всего скончались 95 пациентов с COVID-19 за сутки на 1 августа в России. Выздоровели за последние 24 часа 8114 человекПодозревают коронавирус у 104 жителей Бердска на 1 августа. Среди них 26 детейЕщё 1831 новостей

По данным оперативного штаба, на 1 августа в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусной инфекции находятся 104 горожанина. Из них 26 детей. По постановлению Роспотребнадзора — все. Самообратившихся нет.

За сутки медики взяли 45 тестов на коронавирус. Люди ждут результатов. К субботе выздоровело в общей сложности 183 человека, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Но заразившихся COVID-19 в Бердске все еще больше числа выздоровевших — 190 пациентов. За последние сутки не выявлено новых случаев коронавирусной инфекции.

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У ковида в Бердске все еще впереди?

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