Подозревают коронавирус у 104 жителей Бердска на 1 августа. Среди них 26 детей

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Бердске все еще превышает количество выздоровевших пациентов — 190 против 183.

Заразились 190 человек COVID-19 на 1 августа в Бердске. За последние сутки нет новых больных

По данным оперативного штаба, на 1 августа в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусной инфекции находятся 104 горожанина. Из них 26 детей. По постановлению Роспотребнадзора — все. Самообратившихся нет.

За сутки медики взяли 45 тестов на коронавирус. Люди ждут результатов. К субботе выздоровело в общей сложности 183 человека, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Но заразившихся COVID-19 в Бердске все еще больше числа выздоровевших — 190 пациентов. За последние сутки не выявлено новых случаев коронавирусной инфекции.