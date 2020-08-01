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Загадочную смерть чиновника и его семьи на турбазе подтвердили власти Алтайского края

16:48 01.08.2020 Фото: Предоставлено администрацией Алтайского края
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Коллеги погибшего Иосифа Кременских очень переживают и находятся в шоке: «умер человек, который сидел напротив тебя». Он работал в управлении печати и массовых коммуникаций краевой администрации.

Загадочную смерть чиновника и его семьи на турбазе подтвердили власти Алтайского края
Установлено, что погибшие являются членами семьи 51-летнего Иосифа Кременских

Следователи следственного управления СК России по Алтайскому краю проводят осмотр места происшествия в Алтайском районе, где обнаружены тела четырех человек. Об этом 1 августа сообщила старший помощник руководителя краевого управления Людмила Рязанцева.

СКР по Алтайскому краю в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) по факту обнаружения тел четырех человек в помещении, расположенном на территории туристической базы в Алтайском районе, проводятся необходимые следственные действия.

-Следователи, следователи-криминалисты регионального СК с участием сотрудников полиции и прокурора Алтайского района проводят осмотр места происшествия. Предварительно установлено, что семья из четырех человек, в том числе двое несовершеннолетних детей прибыли на туристическую базу 26 июля 2020 года из города Барнаула. Следователи устанавливают причину смерти погибших. Расследование продолжается, — рассказала Рязанцева.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», трагедия произошла на одной из алтайских турбаз.

31 июля на турбазе «Глобус» у озера Ая в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек – мужчины, женщины и двух детей, 16-летнего мальчика и 12-летней девочки.

Установлено, что погибшие являются членами семьи 51-летнего Иосифа Кременских.

По данным СКР, туристы несколько дней не выходили из номера. Страшную находку персонал базы сделал в пятницу, когда подошло время их выезда. Через закрытую дверь номера до туристов не смогли достучаться и вскрыли замки – по предварительным данным, тела пролежали в помещении несколько дней.

Как подтвердили «Курьер. Среда. Бердск» в администрации Алтайского края, погиб Иосиф Кременских, начальник сектора мониторинга отдела взаимодействия с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций краевой администрации.

Его коллеги, по их словам, очень переживают и находятся в шоке: «умер Иосиф Геннадьевич, который сидел напротив тебя».

Погибший находился в очередной отпуске – «просился на две недели», поехал на отдых в предгорья Алтая. Губернатор края в курсе случившегося и взаимодействует со следственными органами по этому делу.

Ранее сообщалось, что владельцы турбазы обратились в полицию после того, как постояльцы несколько дней не выходили из номера. После вскрытия двери обнаружили четыре трупа, в том числе тела двух детей. Одна из версий — отравление.

Видео СКР

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