Ефремова загипнотизировал адвокат Пашаев, заявил друг актера Иван Охлобыстин

Он добавил, что Михаил Ефремов как совестливый человек сильно себя изводит за смертельное ДТП и не пытается отрицать вину, хочет сесть в тюрьму, так как у него «синдром Раскольникова».

Охлобыстин заявил, что Михаил Ефремов загипнотизирован адвокатом

Актер Иван Охлобыстин заявил, что адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев оказывает гипнотическое воздействие на своего подзащитного.

«Миша загипнотизирован. Он слушает адвоката, но, по-моему, ничего не понимает, что касается его дела. Он уверен, что его осудят, он с этим согласен, он этого хочет. Когда начинаешь за жизнь говорить — он адекватный, когда приходим к этому разговору, замыкается, и все», — рассказал Охлобыстин в интервью «Пятому каналу».

Он добавил, что Ефремов как совестливый человек сильно себя изводит за смертельное ДТП и не пытается отрицать вину.

По словам Охлобыстина, его приятель хочет сесть в тюрьму, так как у него «синдром Раскольникова».

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Эльман Пашаев одновременно защищает обвиняемого в похищении человека, процесс в отношении которого проходит в Бердском городском суде. Именно потому что адвокат был в Бердске, он не явился на первое заседание суда по делу Евремова — «не горит», пояснил защитник.

Пашаев рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что обязательно вернется в Бердск к следующему заседанию в начале августа.