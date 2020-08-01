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Ефремова загипнотизировал адвокат Пашаев, заявил друг актера Иван Охлобыстин

17:02 01.08.2020 Фото: СКР
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Он добавил, что Михаил Ефремов как совестливый человек сильно себя изводит за смертельное ДТП и не пытается отрицать вину, хочет сесть в тюрьму, так как у него «синдром Раскольникова».

Ефремова загипнотизировал адвокат Пашаев, заявил друг актера Иван Охлобыстин
Охлобыстин заявил, что Михаил Ефремов загипнотизирован адвокатом

Актер Иван Охлобыстин заявил, что адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев оказывает гипнотическое воздействие на своего подзащитного.

«Миша загипнотизирован. Он слушает адвоката, но, по-моему, ничего не понимает, что касается его дела. Он уверен, что его осудят, он с этим согласен, он этого хочет. Когда начинаешь за жизнь говорить — он адекватный, когда приходим к этому разговору, замыкается, и все», — рассказал Охлобыстин в интервью «Пятому каналу».

Он добавил, что Ефремов как совестливый человек сильно себя изводит за смертельное ДТП и не пытается отрицать вину.

По словам Охлобыстина, его приятель хочет сесть в тюрьму, так как у него «синдром Раскольникова».

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Эльман Пашаев одновременно защищает обвиняемого в похищении человека, процесс в отношении которого проходит в Бердском городском суде. Именно потому что адвокат был в Бердске, он не явился на первое заседание суда по делу Евремова — «не горит», пояснил защитник.

Пашаев рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что обязательно вернется в Бердск к следующему заседанию в начале августа.

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От редакции

Адвокат может иметь такое влияние на подзащитного?

Аноним, 01 августа 2020 19:09
Ни кто его не гипнотизировал.Обычный зажратый негодяй,"достойный сын"папочки,безсовестный современный хам,коих немало сейчас.Нагадил и в "кусты".Не люблю адвокатов,по моему лишняя профессия,ведь "есть правда и есть ложь,а всё что посредине от лукавого"тогда зачем адвокаты?,давать негодяям шанс и оскорблять униженных...

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