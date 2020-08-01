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Всего скончались 95 пациентов с COVID-19 за сутки на 1 августа в России. Выздоровели за последние 24 часа 8114 человек

17:37 01.08.2020 Фото: pexels.com
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В стране выявили за сутки 5462 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных достигло 845 443.

Всего скончались 95 пациентов с COVID 19 за сутки на 1 августа в России. Выздоровели за последние 24 часа 8114 человек
Число выздоровевших пациентов в РФ увеличилось за сутки на 8 114
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Всего скончались 95 пациентов с COVID 19 за сутки на 1 августа в России. Выздоровели за последние 24 часа 8114 человек

Всего скончались 95 пациентов с COVID-19 за сутки на 1 августа в России. Выздоровели за последние 24 часа 8114 человекПодозревают коронавирус у 104 жителей Бердска на 1 августа. Среди них 26 детейЕщё 1831 новостей

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 462, общее количество инфицированных достигло 845 443. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Согласно данным, суточный рост 11 дней не превышает 0,7%.

Наименьшие темпы прироста за сутки (0%) зафиксированы в Ненецком и Чукотском АО, по 0,2% — в Московской области и Карачаево-Черкессии. В частности, новые 690 случаев выявлены в Москве, 202 — в Свердловской области, 170 — в Ханты-Мансийском АО, 161 — в Санкт-Петербурге и 159 — в Нижегородской области.

Число вылечившихся пациентов, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 8 114, всего уже выписали 646 524 человека.

Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 76% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ. За сутки, в частности, были выписаны 1 413 пациентов в Москве, 697 — в Свердловской области, 439 — в Нижегородской области, 278 — в Архангельской области и 273 — в Ямало-Ненецком АО.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 95 против 161 днем ранее, всего умерли 14 058.

Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,66% от всех заразившихся коронавирусом в России. За сутки были зафиксированы 13 летальных исходов в Москве, девять — в Санкт-Петербурге, шесть — в Свердловской области, по пять — в Тульской, Владимирской и Ростовской областях, еще в 28 регионах было зарегистрировано не более четырех умерших, в том числе в Новосибирской области.

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