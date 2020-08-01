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Губернатор Травников: Строить 7 поликлиник в Новосибирске начнут в 2020 году

18:14 01.08.2020 Фото: Nso.ru
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Глава региона отметил, что общая стоимость медучреждений составляет 8 млрд рублей. Но масштабный проект реализуют в рамках государственно-частного партнерства.

Губернатор Травников: Строить 7 поликлиник в Новосибирске начнут в 2020 году
Строительство поликлиники — один из наказов жителей Кировского района, рассказали губернатору

Глава Новосибирской области Андрей Травников провел выездное совещание на площадке строительства новой поликлиники №22 в Кировском районе. Новое медицинское учреждение будет возведено в рамках крупнейшего в России ГЧП-проекта в сфере здравоохранения по единовременному строительству семи поликлиник. Об этом 1 августа сообщили у пресс-службе регионального правительства.

«Поликлиника здесь нужна уже давно. Здорово, что мы в этом году выходим на стадию строительной реализации этого давнего проекта, с частным партнером, с концессионной компанией. Мы только что провели совещание «на ногах», и понимаем, что в августе уже появятся строители, которые начнут заниматься подготовкой территории, в сентябре будет закончена разработка проектной документации, в октябре мы планируем выйти на положительное заключение экспертизы и выдачу разрешения на строительство, соответственно, дальше уже продолжится полномасштабное строительство одной из семи поликлиник этого большого проекта.

Хочу заверить жителей и этого, и других районов Новосибирска, что это уже не просто обсуждения, поиск решений, это уже стадия реализации, причем с финансированием. У нас, в том числе, из областного бюджета уже в этом году были осуществлены платежи, обратной дороги нет, теперь только реализовать все, что задумано в срок.

Вся программа из семи поликлиник по стоимости составляет 8 млрд рублей. В этом году выдан уже капитальный грант в объеме 600 млн рублей. Стадия активной реализации началась», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

Строительство поликлиники — один из наказов жителей Кировского района, сообщил депутат Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Колпаков. Под ним стоят подписи 18 тысяч жителей — это очень весомо.

«На Затулинском жилмассиве проживает около ста тысяч человек 22 поликлиника не справляется с объемом посетителей. Особенно если учитывать, что микрорайоны постоянно растут. Спасибо и Правительству, и Губернатору, что они нашли возможность реализовать этот наказ: и в Затулинском жилмассиве, и в Южно-Чемском», — отметил Дмитрий Колпаков.

«Четырехэтажное здание, три отделения – детское, взрослое и женская консультация. Интерьеры будут оформлены по функциональному назначению. Будут созданы комфортные условия необходимые для маломобильных групп населения, будут специальные пандусы, лифты, специальные санитарные комнаты, специальная навигация для людей с ограниченными физическими возможностями. Также в рамках проекта будет полностью благоустроена прилегающая территория, обустроены парковки, порядка девяноста машиномест. Будет сквер, скамейки, цветники. Вся территория, которую вы видите, будет полностью облагорожена», – раскрыл детали проекта будущей поликлиники №22 первый заместитель генерального директора Производственной фирмы «ВИС» Евгений Баскаков.

Соглашение о государственно-частном партнёрстве по реализации проекта строительства, финансирования и технического обслуживания сети современных медицинских учреждений было подписано в рамках Российского инвестиционного форума — 2019. Частным партнёром проекта после проведения конкурсных процедур определена ООО «Седьмая концессионная компания», входящая в группу «ВИС». Проект является первым крупным ГЧП-проектом в сфере здравоохранения в России, структурированным в рамках федерального закона о государственно-частном партнерстве № 224-ФЗ.

До конца 2022 года в Новосибирске появится семь современных медицинских учреждений с общей мощностью 6467 посещений в смену. Проект предусматривает не только проектирование и строительство зданий, но и оснащение их оборудованием нового поколения, включая комплексы для компьютерной томографии МРТ, маммологические системы, УЗИ и рентгенологическое оборудование. Новая сеть медицинских учреждений позволит внедрить современные медицинские технологии, создать в перспективе региональный клинический дата-центр.

В настоящий момент в рамках Соглашения о государственно-частном партнёрстве завершены инженерные изыскания и осуществляется проектирование по всем семи поликлиникам. Каждое из учреждений здравоохранения будет построено по индивидуальному проекту.

Возведение всех объектов планируется вести одновременно – у Группы «ВИС» уже есть опыт реализации подобных проектов по созданию социальной инфраструктуры на Ямале и в Якутии. Предварительно затраты оцениваются в 7,8 млрд руб., из которых 80% – частные инвестиции.

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