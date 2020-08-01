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КамАЗ раздавил BMW при повороте на трассе К-17Р. Погиб водитель из Новосибирска

18:42 01.08.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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Большегруз с прицепом не предоставил преимущество легковому авто. Смертельная авария произошла в субботу в Ордынском районе.

КамАЗ раздавил BMW при повороте на трассе К 17Р. Погиб водитель из Новосибирска
За рулем БМВ находился 56-летний новосибирец. Он скончался на месте

В Ордынском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили вечером в субботу в управлении МВД по Новосибирской области.

1 августа в 14.40 в Ордынском районе произошло ДТП. 54-летний мужчина, управляя автомобилем КамАЗ, двигался по автодороге К-17Р со стороны Новосибирска в сторону села Новопичугово Ордынского района. В пути следования на 63-м километре при повороте налево водитель большегруза не предоставил преимущество встречному легковому автомобилю BMW и совершил с ним столкновение.

В результате аварии водитель BMW, 56-летний житель Новосибирска, от полученных травм скончался на месте.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.

КамАЗ раздавил BMW при повороте на трассе К 17Р. Погиб водитель из Новосибирска

КамАЗ раздавил BMW при повороте на трассе К 17Р. Погиб водитель из Новосибирска

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