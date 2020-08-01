КамАЗ раздавил BMW при повороте на трассе К-17Р. Погиб водитель из Новосибирска

В Ордынском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили вечером в субботу в управлении МВД по Новосибирской области.
1 августа в 14.40 в Ордынском районе произошло ДТП. 54-летний мужчина, управляя автомобилем КамАЗ, двигался по автодороге К-17Р со стороны Новосибирска в сторону села Новопичугово Ордынского района. В пути следования на 63-м километре при повороте налево водитель большегруза не предоставил преимущество встречному легковому автомобилю BMW и совершил с ним столкновение.
В результате аварии водитель BMW, 56-летний житель Новосибирска, от полученных травм скончался на месте.
По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.