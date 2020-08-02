Спецвыпуск «Свалочный город. Или деньги не пахнут» вышел в газете «Курьер.Среда.Бердск» 29 июля 2020

Покупайте свежий номер. И сообщите о нем своим родным, которые не читают интернет. Или купите газету и подарите им — это будет ваш вклад в протест против свалки.

Газета Курьер.Среда.Бердск выйдет 29 июля 2020

29 июля 2020 выйдет газета «Курьер.Среда.Бердск». Выпуск посвящен двум темам — будущему полигону ТКО около кладбища Бердска — в с.Маяк Искитимского района и пандемии.

Покупайте свежий номер. И сообщите о нем своим родным, которые не читают интернет. Или купите газету и подарите им — это будет ваш вклад в протест против свалки.

Дорогие читатели! В апреле 2020 года из-за сложной ситуации с пандемией редакция «Курьер.Среда.Бердск» временно приостановила выпуск газеты. С июля мы начинаем выпуск, но пока по сокращенному варианту. Уже есть график выхода спецвыпусков газеты «Курьер.Среда.Бердск» до конца 2020 года. У нас выйдут номера, посвященные медицине, Конституции и правам граждан, культуре и историческому наследию Бердска.

29 июля 2020 – выйдет спецвыпуск о медицине, о борьбе с коронавирусом и различными полезными инструкциями.

Далее график таков: 26 августа, 16 сентября, 7 октября, 28 октября, 18 ноября, 16 декабря.

Если ситуация на рынке рекламы изменится в лучшую сторону, то мы возобновим периодичность выхода на обычную – каждую среду.

Купить газету «Курьер.Среда.Бердск» 29 июля 2020 года вы сможете в тех же точках: киосках печати, магазинах сети «Продсиб», в редакции.

Надеемся, что вы будете рады вновь взять в руки печатный «Курьер.Среда.Бердск», который не выходил 4 месяца.