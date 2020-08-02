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Выплаты Путина: какого числа приходят в августе 2020 — 5000, 10000, 3000 рублей

23:17 02.08.2020 Фото: pixabay.com
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Детские пособия по линии соцзащиты выплачивают не позднее 26 числа каждого месяца, «коронавирусные» выплаты 10 тысяч рублей родители получили 1 июня и 1 июля.

Выплаты Путина: какого числа приходят в августе 2020 5000, 10000, 3000 рублей
Обращаться за назначением пособия можно в МФЦ или соцзащиту
Сюжет: Все пособия Путина
Выплаты Путина: какого числа приходят в августе 2020 5000, 10000, 3000 рублей

Выплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет?Выплаты Путина: какого числа приходят в августе 2020 — 5000, 10000, 3000 рублейЕщё 235 новостей

«Путинскими» стали называть выплаты на первого и второго ребенка от рождения до 3 лет, а также меры поддержки семьям с детьми, появившиеся в ходе пандемии коронавируса по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Детские пособия по линии соцзащиты выплачивают не позднее 26 числа каждого месяца, «коронавирусные» выплаты 10 тысяч рублей родители получили 1 июня и 1 июля.

«Путинские» выплаты — это не только 10 тысяч рублей в июне и июле. Это и пособие по уходу за ребенком до 3 лет, действующее с 2018 года, и выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет, и прибавка к пособию по безработице тем, у кого есть несовершеннолетние дети. В целом под «путинскими» выплатами называют целый ряд мер господдержки семьям с детьми, в основном с небольшим доходом.

Дети от 0 до 3 лет – до 26 числа

«Путинская» выплата на содержание детей от рождения и до 3 лет осуществляется ежемесячно, не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приема и регистрации заявления о назначении выплат с документами. Выплачивается родителям, чей ребенок родился, начиная с 2018 года. Размер пособия равен прожиточному минимуму в регионе, в Новосибирской области это 12037 рублей.

Выплачивается при условии, что средний доход семьи в месяц не превышает 2-кратного размера прожиточного минимума гражданина, в Новосибирской области это 12486*2=24972 рубля на каждого члена семьи, включая несовершеннолетних. Обращаться за назначением пособия можно в МФЦ или соцзащиту. «Путинское» пособие является дополнительным к уже предусмотренным детским выплатам и не отменяет их. Государство выплачивает пособия на первого ребенка в семье, выплаты на второго вычитаются из материнского капитала.

Дети от 3 до 7 лет – в первый день месяца

«Коронавирусная» выплата детям от 3 до 7 лет также положена семьям с небольшим доходом. Эти пособия начали выплачивать с 1 июня, но крайний срок получения выплаты так же 26 число месяца, следующего за датой подачи заявления. В Новосибирской области получателями являются около 40 тысяч семей. Ежемесячно на протяжении года семьям выплачивают по 6018,5 рубля. Обязательное условие получения выплаты – на одного члена семьи не должно приходиться более 11738 рублей. Это сумма среднедушевого прожиточного минимума за минувший год.

Плюс 3000 детям безработных родителей — индивидуальная дата

Гражданам, признанным в установленном порядке безработными начиная с 1 марта и имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице увеличивается на 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей. Периоды выплаты пособия по безработице с доплатой за несовершеннолетних: начиная с даты признания гражданина безработным по дату постановки на учёт, со следующего дня после даты постановки на учёт по дату первой перерегистрации или со следующего дня после даты первой перерегистрации по дату назначенной следующей перерегистрации. А для граждан, потерявших работу в результате сокращения, пособие по безработице начисляется не с даты признания гражданина безработным, а с первого дня после того, как прекращают поступать выплаты от бывшего работодателя, выдаваемые в качестве выходного пособия.

Кроме федеральных детских пособий родители несовершеннолетних новосибирцев могут рассчитывать и на региональные меры поддержки. Это ежемесячное пособие на ребенка в размере 344,91 рубля (517,34 рубля в повышенном размере); ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, на третьего и последующих детей из числа многодетных семей в размере 11698 рублей; областной семейный капитал при рождении третьего и последующего ребенка в размере 108160 рублей; компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающих образовательные организации в размере 20% от платы на первого ребенка, 50% — на второго, 70% — на третьего и последующих детей; единовременное дополнительное пособие при рождении ребенка в молодой семье в размере 6000 рублей на первого ребенка, 12000 рублей — на второго, 18000 рублей на третьего и последующих детей.

«Путинские» 10000

Внушительные, но разовые выплаты в 10000 рублей всем детям до 16 лет родители получили 1 июня и 1 июля. Семьи с детьми, которые вовремя не оформили право на выплату этих 10 тысяч рублей, могут получить их сейчас или позже. Им выплатят сразу два единовременных пособия: за июнь и за июль. Заявления на выплату 10000 рублей принимаются вплоть до 1 октября 2020 года. Обратиться за ней можно через портал «Госуслуги».

Большинство новосибирских семей уже получили по 10000 рублей на детей: «Родители 320 тысяч новосибирских детей получили 10000 от Президента в июле» Также возросла сумма пособия на первого ребенка. С учетом районного коэффициента — 8102 рубля в месяц вместо 4050 рублей. Такую сумму получают семьи с первым ребенком до достижения им возраста 1,5 года. Всего в Новосибирской области существует 27 мер поддержки для семей с детьми. Это и федеральные, и областные меры. Получателями детских пособий в регионе являются почти 102 тысячи семей.

Источник: vn.ru

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От редакции

Что вы не получили?

Аноним, 30 июля 2020 10:35
НВР:
С 3 до 7 лет оказали
Мария, 02 августа 2020 16:54
Подавайте снова, мне на третий раз одобрили
Анжелика, 02 августа 2020 17:36
Не правильно заполнено заявление ,я делала через госуслуги,и не так заполнила заявление,мне отказали,я заново подала,на днях зашла в личный кабинет госуслуг там написано услуга оказана значит в детские деньги придут за 8 месяцев
Инокентий, 30 июля 2020 15:35
Будут или нет выплоты на детей до 16 лет в августе?
Хуанто, 01 августа 2020 00:49
Ага, до конца жизни будут выплачивать по 10-ке
Аноним, 30 июля 2020 17:40
Мы не получили выплаты от 3 до 7лет
Лариса, 30 июля 2020 20:00
Полижино ли выплаты на 10.000 р. Если ребёнку исполнилось 16 лет в сентябре 2019 г.?
Ксения, 31 июля 2020 14:32
Ну не положено конечно. Ребенку же уже не 16 лет!
Аноним, 31 июля 2020 20:12
16включительно
Рома, 01 августа 2020 03:45
Нет
Илья, 01 августа 2020 17:26
Нет, вам не положены. У вас и так все хорошо.
Положено,до даты рождения,вот будет 17,тогда нет, 02 августа 2020 04:15
Конечно положено,не слушайте никого!до 16!моему в октябре было 16,всё выплатили
Эрик, 02 августа 2020 19:08
нет
Аноним, 30 июля 2020 21:44
НВР:
Будет ли выплата 10000 в августе
Анастасия, 30 июля 2020 21:46
Подскажите пожалуйста, будет ли выплата 10000 в августе
Аноним, 30 июля 2020 22:23
Коровавирусные получили ?
Всё.
Аноним, 31 июля 2020 01:47
А почему детям не достигший 18ти нельзя получит путин'в'
Вика, 01 августа 2020 09:00
Потому что детское пособие получают до 16 лет. А ваши детки в 17-18 лет могут подработать в летнее время. Это пособие положи но только соц защитником, а вы детские уже не получаете
наталья, 31 июля 2020 01:50
А наши дети после 16ти уже не дети им в очаги всякие поступать а у мам нет денег одеть его а че бы не дать эти 10'000 тысяч
Аноним, 31 июля 2020 19:41
давайте всей стране по 10000 тысяч дадим, бюджет же резиновый.
Аноним, 31 июля 2020 06:53
НВР:
Здравствуйте у нас трое детей 2девочки оформлены на меня сын на мужа.от 1 июля мне пришли 10000,на вторую только после заявления в пфр через 10 дней начислили.Муж на сына за июль так и не получил а уже 31 июля
Аноним, 02 августа 2020 18:56
Оформите ещё раз
Наталья, 31 июля 2020 12:58
Когда в августе будут выплаты по 10000 1 или после 15
Виктория, 01 августа 2020 02:01
Не будет этих выплат в августе
А кто вообще сказал, 01 августа 2020 18:55
НВР:А кто вообще сказал что выплаты будут. Да не буду не чего я сама звонила в пфр сказали что не будет ни каких выплата на августе. Так что не ждите это всё слухи.
Аноним, 31 июля 2020 13:37
НВР:
С 3 до 7 не получила даже ответа... С 8го июня рассматривают!
Виктория, 31 июля 2020 20:27
Я с Алтайского края. Тоже рассматривали моё обращение ОЧЕНЬ долго - больше месяца. Выплаты с 3 до 7 лет получала примерно в 3-5-х числах июня и июля.
Алина, 01 августа 2020 12:34
С3-7 узнавайте в соц защите, мне тоже ответ не приходил в госуслугах, в итоге позвонила в соц защиту сказали отказ, т.к не было в 19 году доходов...я в шоке если не было доходов значит дети хер че получат, если люди работали мало того что работали получали так ещё и пособия им, я работала в 19 но не официально, т.к живу в деревне тут одни чп, и + ещё беременна была в 19 году
Елена, 01 августа 2020 15:25
Я подала заявление на выплпту ребёнку с 3 до 7 лет - 31.05.2020. Тоже долго рассматривали, одобрили только 26.07.2020.
Сегодня уже 01.08.2020. но выплаты пока не было.
Аноним, 01 августа 2020 18:06
Скорей всего вам отказано.ждите в письменном виде почтой отказ.на гос.услагах не всегда уведомляют.
Аноним, 31 июля 2020 13:41
Почему нет никакой помощи детям которые получают пенсию по потери кармильца? Я вдова сижу дома по уходу за несовершеннолетним ребенком наверное думают что им хватит?
Потолок, 31 июля 2020 21:04
Не сидите, работайте, если ребёнок не инвалид.
Аноним, 02 августа 2020 00:33
Вы же получили такое же пособие, как и все. При чем здесь утеря крмильца, это разовое пособие
Анна, 31 июля 2020 14:46
Подала заявление 30 июля, ещё ни одну выплату не получала до этого, статус заявления:отправлено в пфр, если статус не изменится до 1 августа, когда придут деньги на ребёнка?
Ольга, 01 августа 2020 06:04
5 дней рассматривают заявление, в течении 3 дней переводят деньги. Дни считаются рабочие. На сайте ПФ написано - не дольше 8 дней! Сейчас бывает даже быстрее - я за 2 месяца получала в июле, деньги пришли через 6 дней.
Аноним, 02 августа 2020 18:24
в сентябре
11111111а, 31 июля 2020 15:41
Будет
Здравствуйте. Будет что? По 10000 тысяч? Если да,то когда?, 01 августа 2020 00:59
НВР:
Аноним, 31 июля 2020 21:43
НВР:
Аноним, 31 июля 2020 21:57
НВР:
Компенсацию от 3 до 7
Аноним, 31 июля 2020 22:13
Мы нашем властям чехать главного у них все хорошо мягко стелят твёрдо спать
Не, 31 июля 2020 22:25
Нет они решили хватит
Аноним, 31 июля 2020 22:27
За детей обидно что государство их обделила
Выборы прошли и люди не нужны, 31 июля 2020 22:31
Выборы прошли и за людей забыли нас из за людей не щитают
Аноним, 01 августа 2020 00:41
НВР:
Выплаты от трёх до семи.И ещё вопрос почему берутся месяца где премиальные и прочие выплаты ,то есть конец года?
Аноним, 01 августа 2020 01:31
НВР:получила только одно пособие 10000 я мать одиночка не работаю у меня два сына одному нетт
Аноним, 01 августа 2020 01:38
НВР:
Я не получила дополнительные 20 000 рублей за двоих детей за июль
Аноним, 01 августа 2020 05:24
Я не получила с 3 до 7 подавала заявку больше месяца
Аноним, 02 августа 2020 18:40
Я как поняла получают пособие с 3до 7лет те семья,у которых итак все норм.льготники,многодетные.
назарик, 02 августа 2020 18:43
с 3 до 7 получают те, кто малоимущие. У кого на 1 члена семьи доход не превышает прожиточного минимума. Считают только родителей и детей. НЕ бабушек и не дедушек.

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