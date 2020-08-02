Более 100 млн вложил за 8 лет в городской парк Бердск. А на туалет денег нет? Расследование

Сколько денег вложено в городской парк Бердска и достойный ли мы видим результат? На этот вопрос искал ответ «Курьер. Среда. Бердск». Парку 40 лет. На его содержание, ремонт и благоустройство потрачено только за последние 8 лет 62 млн рублей.
Откуда мы взяли такие цифры? Читайте. Также читайте мнение руководителей парка — как он развивался парк и почему «облысел».
Напомним, парк сейчас преобразуется по программе «Комфортная городская среда» за 37 млн рублей. За месяц до окончания реконструкции в парке царит разруха. Парковая территория облысела — большинство старых деревьев спилили. Появились новые асфальтированные аллеи, замененные электропровода для уличного освещения торчат из земли. Только 50% ремонта сделано в парке Бердска на 30 июля 2020 года. Сделать из разрухи конфетку подрядчикам нужно до 1 сентября.
Сколько денег потрачено на парк?
Статистические данные о направленных на парк деньгах «Курьер. Среда. Бердск» предоставила мэрия в ответ на официальный запрос.
С 2012 г. на содержание ГПКиО направлено:
2012 г. — 1004,2 тыс. руб. (Собственные доходы)
2013 г. — 476,8 тыс. руб. (Местный бюджет), 2 155,2 тыс. руб. (Собственные доходы)
2014 г. — 754,4 тыс. руб. (Местный бюджет), 3753,9 тыс. руб. (Собственные доходы)
2015 г. — 452,1 тыс. руб. (местный бюджет), 1982,6 тыс. руб. (Собственные доходы)
2016 г. — 1073,9 тыс. руб. (Местный бюджет), 940,4 тыс. руб. (Собственные доходы)
2018 г. — 1254,6 тыс. руб. (Местный бюджет), 1263,5 тыс. руб. (Собственные
доходы)
2019 г. — 925,1 тыс. руб. (Местный бюджет), 1258,5 тыс. руб. (Собственные
доходы)
С 2012 г. на ремонт имущества ГПКиО направлено:
2012 г. — 227,8 тыс. руб. (Местный бюджет)
2015 г. — 71,1 тыс. руб. (Собственные доходы)
Также решением совета депутатов Бердска №188 от 14 июня 2012 года был утвержден План реализации концепции развития Городского парка культуры и отдыха «Пятое время года» на 2013-2016 годы, предусматривающий развитие парка как круглогодичного комплекса семейного отдыха.
С 2012 г. на благоустройство ГПКиО направлено:
2014 г. — 1077,5 тыс. руб. (Местный бюджет),
2015 г. — 442,0 тыс. руб. (Местный бюджет),
2016 г. — 2142,9 тыс. руб. (Областной бюджет).
Затраты на содержание фонтана ежегодно составляют 140,00 тыс. рублей.
«Курьер. Среда. Бердск» простым сложением получил общую сумму затрат на парк с 2012 года. Она составила 62 444 000 рублей. Но это, не считая еще 32 лет с момента открытия парка.
Почему парк облысел?
Большинство деревьев в парке вырубили в 2020 году в рамках благоустройства по программе «Комфортная городская среда». Только это далеко не первый этап реконструкции. Вырубать деревья начали еще в 2000-х годах. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала экс-директор Центра культуры и досуга, в ведении которого находился парк, Марина Янеева (Рехтина).
Действительно, данные из книги «Культура. Из века в век» свидетельствуют о том, что в 2006 году на основе дендропроекта, разработанного Центральным сибирским ботаническим садом СО РАН, в рамках городской экологической программы были начаты работы по спиливанию старых деревьев и высадке новых.
— В то время средств не так много выделялось на парк, как сейчас. И не всегда было можно сделать все по плану. В частности при реконструкции в 2000-х годах не был завезен грунт. Он нужен для того, чтобы редкие деревья лучше прижились, — рассказала Марина Анатольевна 30 июля.
Из ботанического сада в тот период должны были привезти 100 саженцев. Большую часть из них все-таки высадили.
По данным последней инвентаризации, по состоянию на 15.08.2017 в городском парке произрастало 1677 деревьев и 521 кустарников. Из них 269 тополей. С 2017 года сотрудниками парка и жителями города на парковой территории высажено более 150 деревьев и кустарников.
В 2020 году в парке в рамках благоустройства вырубили 225 тополей. Всего запланировано к вырубке 465 аварийных старых деревьев (тополя, клены, яблони) и планируется посадить новых 430 деревьев и кустарников в этом году.
— Сейчас вырубается вторая часть деревьев — это печально, не остается тени. Сейчас еще главная задача — высадить подрощенные деревья, — подчеркнула Янеева.
Начальник отдела культуры Бердска Оксана Мокриенко подчеркнула «Курьер. Среда. Бердск», что вырубили только аварийные деревья.
— Вырублены были старые тополя, которые угрожали жизни бердчан, — подчеркнула Мокриенко.
Она рассказала, что договор на высадку деревьев заключен с Бердским лесхозом. Его замначальника Сергей Белов подтвердил, что деревья планируют высадить осенью.
— Договор сейчас на подписании. Что касается грунта, то вы можете увидеть в парке, что он уже завезен в рамках реконструкции, — ответил Сергей Ильич 30 июля.
Напомним, рекомендовал сохранить деревья министр ЖХК и энергетики региона Денис Архипов в городском парке Бердска вовремя своего приезда 10 июня.
— Больше 300 деревьев новых мы высадим: ель, липа, березы, — доложил министру вице-мэр по строительству и гордскому хозяйству Владимир Захаров.
— У вас богатый деревьями парк и это нужно сохранить и приумножить, — сказал Архипов.
Парк. От первого дерева до сегодня
Общая площадь парка — 9,5 га земли. Его официальное открытие состоялось 16 ноября 1980 года. Первые тополя на территории нынешнего парка высадили комсомольцы в начале 60-х годов под руководством Ады Максименко. В то время парк именовался просто сквером.
До 1999 года существовал как самостоятельное учреждение. По решению главы Бердска произошла реорганизация ГДК и ГПКиО и они слились в «Культурнодосуговое объединение». С 1 августа 2005 реорганизовано в «Городской центр культуры и досуга».
Первый аттракцион «Карусель» был запущен в работу в 1978 году. В 1964 году в этом сквере на поляне, где в настоящее время стоит скульптурная композиция «Аист», появились первые аттракционы: «Лошадки» и взрослые и детские качели — мощные металлические конструкции. Аттракционы были приобретены благодаря поддержке Бердского радиозавода. Чуть позже радиозавод подарил городу «Колесо обозрения», «Лодочки» и Карусель «Ветерок», последняя была перевезена из Новосибирского парка «Березовая роща».
В середине 80-х в парке появился еще один новый аттракцион — «Сталкивающие автомобили», с его покупкой помог директор завода биопрепаратов Прилепский Борис Васильевич. На средства, заработанные самим парком, были куплены только три аттракциона: «Солнышко», «Железная дорога» и «Веселый поезд-Север».
В 1968 году на территории этого сквера началось строительство кинотеатра «Орион». В тот период парк по-прежнему относился к ГДК, и только в начале 80-х, по инициативе опять-таки Ады Ивановны (к тому времени уже начальника отдела культуры Бердска), было принято решение об его отделении и создании самостоятельного учреждения. Первым директором парка была назначена Анна Ивановна Мачуло. С сентября 1982 г. директором была назначена Елена Георгиевна Симонова.
Идея построить в сквере танцевальную площадку — «пятак» — также принадлежит Аде Ивановне. В связи со строительством «Лошадки» «ускакали» на свое нынешнее место, где к радости бердской детворы работали вплоть до своего 45-летия. (2008 год)
Василий Щербаков, который до сих пор работает художником в ДК, был автором первого проекта реконструкции парка. К сожалению, эскизы и схемы так и не были воплощены в жизнь, «затерявшись» где-то в кабинетах власти.
Сборно-разборный сценический комплекс в городском парке культуры и отдыха введен в эксплуатацию 21.07.2014 г., его балансовая стоимость составляет 1 050,00 тыс. рублей.
В 2010 году аллея парка, идущая мимо «Аистов», получила название Аллеи Любви. По обеим ее сторонам пролегла «Дорожка Любви». В 2012 году в год проведение в Бердске Международного фестиваля национальных культуры в парке появилась Скамейка Дружбы ( автор эскиза Щербаков В.М.). Скульптура «Золотой Лев» (2012 г.) — подарена парку на День его рождения депутатом Совета депутатов Бердска Кузнецовым А.Ю. Кроме веселых уличных скульптур в парке расположены два памятника. Первый — Братская могила партизан, погибших в борьбе за Советскую власть. Второй памятник — Памятный камень морякам — павшим и живым, установлен по инициативе общественной организации «Экипаж» в 2003 году и является традиционным местом проведения Дня ВМФ в Бердске.
С 2008 года реализуется «Программа развития Городского парка культуры и отдыха 2008-2011г.г.», в рамках которой была заложена традиция проведения городских открытых фестивалей: «Сладкий Бердск», «Бердский рок-завод» (БРЗ), «Бердский пельмень», «Подарок Деда Мороза» и праздников «Сибирский валенок», «Лето и красота» (ЛиК), «Пятое время года» — День рождения парка.
Именно в это время работала Марина Янеева Марина и вложила большой вклад в развитие этих культурных событий. Но Марина Анатольевна помнит и печальные события тех лет. Она пришла на смену предыдущего руководства сразу после смерти ребенка в парке.
В парке Бердска погиб на аттракционах 6-летний мальчик
6-летний Максим Барабанов погиб 23 апреля 2008 года, сорвавшись с «чертового колеса» в парке Бердска. В день гибели ребенка на колесе обозрения проводились ремонтные работы, и его просто напросто забыли отключить от электрощитка! Потому дети и сумели самостоятельно запустить аттракцион.
Обвиняемые в его гибели — экс-директор Городского центра досуга Бердска Елена Перминова и сварщик Кусков, который производил сварочные работы на колесе обозрения в бердском парке, полностью признали свою вину.
После этого страшного случая пришедшая на должность руководителя Центра досуга и соответственно парка Марина Янеева долго переживала происшествие.
— Было сложно засыпать ночами. Каждый раз хотелось все перепроверить, выключены ли аттракционы. Было страшно, — рассказала Янеева.
Перемены в парке
Масштабные преобразования в парке начались 4 года назад. Напомним, 2016 году жители города определили для участия в проекте благоустройства по программе «Комфортная городская среда» территорию городского парка, который должен был проходить в два этапа. Первый этап реализован в 2017 году. В 2019-м второй этап проекта не удалось осуществить по причине не состоявшегося конкурса на право проведения работ. Завершить второй этап реконструкции парка планируется до конца августа 2020 года.
В мэрии отмечают, что после 2020 года, при условии финансирования, планируются работы по благоустройству Городского парка, включающие в себя работы по завершению установки системы электроснабжения (освещение парка), устройству детской площадки и игровых малых форм, устройству входной группы и ограждения территории Городского парка.
Туалета не было и нет
Общественный туалет в парке был построен в 1984 году. Он находится в подвальном помещении. Его стоимость — 424,8 тыс. рублей, эту информацию «Курьер. Среда. Бердск» предоставила мэрия города. Но из-за того что его постоянно топило и помещение пришло в негодность, после экспертизы оно признано не пригодным.
В парке работает летний туалет всегда в мобильном здании, рассказала директор Центра культуры и досуга Бердска Елена Исламова. Его установила компания «Атика», вместе с установкой аттракционов, подтвердила Марина Янеева.
Самое интересное, что проектом благоустройства парка по программе «Комфортная городская среда» установка туалета не предусмотрена, даже деревянного. «В рамках программы строительство здания с туалетом, кафе или иным досугом не предусмотрено», заявила мэрия.
Ещё раз напомним, 10 июня в Бердск приезжал министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. Он проверил, как проходит благоустройство городского парка и пообещал туалет. Высокопоставленный чиновник погулял по аллеям около 30 минут.
— Как вы относитесь к тому, что в проекте благоустройства парка нет туалета, — поступил вопрос от «Курьер. Среда. Бердск» министру.
— Конечно, в таком общественном месте должен быть туалет. Над этим заказчику предстоит поработать. Туалет здесь будет, — пообещал Архипов 10 июня.
Но чтобы появился стационарный туалет в капитальном строении, его нужно построить.
— У нас в парке сейчас два старых аварийных строения — это танцплощадка и подвальное помещение старого туалета. Их использовать нельзя. Наше предложение озвучено мэру Евгению Шестернину, и он его поддержал, это поставить одно новое здание, где сделать и туалет и танцплощадку и место для переодевания артистов, детей на день города и для дворников. — рассказывала Исламова «Курьер. Среда. Бердск».
Как только будет готов проект дизайн, он будет вынесен на обсуждение. Если он получит одобрение, тогда нужно будут делать технический проект, смету и изыскивать средства в бюджете. Управлению капитального градостроительства должно проработать этот вопрос.
Экс-заведующий парком Игорь Горобец рассказал, что во времена его работы — 2012-2017 годы для сотрудников были буквально «адские» условия работы.
— Работники могли переодеться и отдохнуть только в подсобных помещениях танплощадки. А там ни воды, ни отопления зимой, — рассказал Горобец.
Получается, что условия для работы остались такие же. Остается ждать, и увидим, изменится ли парк в ближайшее время. Появится ли туалет, деревья и условия для сотрудников.
Дык и я о том же! Женщина больная всё подписала. Денег до ... , а что в сухом остатке???
Вырубать деревья начали еще в 2000-х годах.
Вопрос: сколько ЕЩЕ нужно МЛН. чтобы вернуть лицо ПАРКУ...
Да и для безопасности посетителей это тоже не маловажно
Вот и будут деньги на обслуживание
Пока у руководства туалеты в здании не закроют у них вечно ничего болеть не будет! НЕ льстите себе! Не они для нас , а мы им слуги!
Конечно нужен, сколько из этих лимонов по карманам растеклось, можно было туалет с парковкой и лифтом построить
Невозможно попасть в писсуары , которых не существует наяву!
Но нет, вам мало дорог. Надо теперь ещё и парк обнести забором, а потом, когда начнутся проблемы, как обычно развести руками и сделать вид, что это кто-то другой придумал.
Я не о туалете. Народ и без него обходится. Есть контейнеры для сбора мусора. Там иногда очередь выстраивается. Удобно: все в одном месте.
Я О ДЕНЕЖКАХ, так и хочется спросить: "Вы, господа, ку да их дели? В какой ямке закопали?!"
Парк не Клондайк, за 100 миллионов РПЦ здесь могла построить храмовый комплекс с шикарной парковой зоной. Не в те руки попали денежки. А жаль.
Видно пни останутся памятником выделенным средствам.