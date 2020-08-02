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Более 100 млн вложил за 8 лет в городской парк Бердск. А на туалет денег нет? Расследование

14:12 02.08.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск, Бердский музей
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За месяц до окончания реконструкции в парке царит разруха. Проектом благоустройства туалет на парковой территории не предусмотрен, даже деревянный. Как городской парк до такого «докатился», объясняют его руководители разных лет.

Более 100 млн вложил за 8 лет в городской парк Бердск. А на туалет денег нет? Расследование
Облысел парк Бердска во время благоустройства

Сколько денег вложено в городской парк Бердска и достойный ли мы видим результат? На этот вопрос искал ответ «Курьер. Среда. Бердск». Парку 40 лет. На его содержание, ремонт и благоустройство потрачено только за последние 8 лет 62 млн рублей.

Откуда мы взяли такие цифры? Читайте. Также читайте мнение руководителей парка  — как он развивался парк и почему «облысел».

Напомним, парк сейчас преобразуется по программе «Комфортная городская среда» за 37 млн рублей. За месяц до окончания реконструкции в парке царит разруха. Парковая территория облысела — большинство старых деревьев спилили. Появились новые асфальтированные аллеи, замененные электропровода для уличного освещения торчат из земли. Только 50% ремонта  сделано в парке Бердска на 30 июля 2020 года. Сделать из разрухи конфетку подрядчикам нужно до 1 сентября.

Сколько денег потрачено на парк?

Статистические данные о направленных на парк деньгах «Курьер. Среда. Бердск» предоставила мэрия в ответ на официальный запрос.

С 2012 г. на содержание ГПКиО направлено:

2012 г. — 1004,2 тыс. руб. (Собственные доходы)
2013 г. — 476,8 тыс. руб. (Местный бюджет), 2 155,2 тыс. руб. (Собственные доходы)
2014 г. — 754,4 тыс. руб. (Местный бюджет), 3753,9 тыс. руб. (Собственные доходы)
2015 г. — 452,1 тыс. руб. (местный бюджет), 1982,6 тыс. руб. (Собственные доходы)
2016 г. — 1073,9 тыс. руб. (Местный бюджет), 940,4 тыс. руб. (Собственные доходы)

2017 г. — 1776,7 тыс. руб. (Местный бюджет), 1061,1 тыс. руб. (Собственные доходы)
2018 г. — 1254,6 тыс. руб. (Местный бюджет), 1263,5 тыс. руб. (Собственные
доходы)
2019 г. — 925,1 тыс. руб. (Местный бюджет), 1258,5 тыс. руб. (Собственные
доходы)

С 2012 г. на ремонт имущества ГПКиО направлено:

2012 г. — 227,8 тыс. руб. (Местный бюджет)
2015 г. — 71,1 тыс. руб. (Собственные доходы)

2018 г. — 200,5 тыс. руб. (Местный бюджет), 39,0 тыс. руб. (Собственные доходы)

Также решением совета депутатов Бердска №188 от 14 июня 2012 года был утвержден План реализации концепции развития Городского парка культуры и отдыха «Пятое время года» на 2013-2016 годы, предусматривающий развитие парка как круглогодичного комплекса семейного отдыха.

С 2012 г. на благоустройство ГПКиО направлено:

2014 г. — 1077,5 тыс. руб. (Местный бюджет),
2015 г. — 442,0 тыс. руб. (Местный бюджет),
2016 г. — 2142,9 тыс. руб. (Областной бюджет).

Затраты на содержание фонтана ежегодно составляют 140,00 тыс. рублей.

«Курьер. Среда. Бердск» простым сложением получил общую сумму затрат на парк с 2012 года. Она составила 62 444 000 рублей. Но это, не считая еще 32 лет с момента открытия парка.

Почему парк облысел?

Более 100 млн вложил за 8 лет в городской парк Бердск. А на туалет денег нет? Расследование
Масштабная вырубка аварийных деревьев возмутила горожан

Большинство деревьев в парке вырубили в 2020 году в рамках благоустройства по программе «Комфортная городская среда». Только это далеко не первый этап реконструкции. Вырубать деревья начали еще в 2000-х годах. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала экс-директор Центра культуры и досуга, в ведении которого находился парк, Марина Янеева (Рехтина).

Действительно, данные из книги «Культура. Из века в век» свидетельствуют о том, что в 2006 году на основе дендропроекта, разработанного Центральным сибирским ботаническим садом СО РАН, в рамках городской экологической программы были начаты работы по спиливанию старых деревьев и высадке новых.

— В то время средств не так много выделялось на парк, как сейчас. И не всегда было можно сделать все по плану. В частности при реконструкции в 2000-х годах не был завезен грунт. Он нужен для того, чтобы редкие деревья лучше прижились, — рассказала Марина Анатольевна 30 июля.

Из ботанического сада в тот период должны были привезти 100 саженцев. Большую часть из них все-таки высадили.

По данным последней инвентаризации, по состоянию на 15.08.2017 в городском парке произрастало 1677 деревьев и 521 кустарников. Из них 269 тополей. С 2017 года сотрудниками парка и жителями города на парковой территории высажено более 150 деревьев и кустарников.

В 2020 году в парке в рамках благоустройства вырубили 225 тополей. Всего запланировано к вырубке 465 аварийных старых деревьев (тополя, клены, яблони) и планируется посадить новых 430 деревьев и кустарников в этом году.

— Сейчас вырубается вторая часть деревьев — это печально, не остается тени. Сейчас еще главная задача — высадить подрощенные деревья, — подчеркнула Янеева.

Начальник отдела культуры Бердска Оксана Мокриенко подчеркнула «Курьер. Среда. Бердск», что вырубили только аварийные деревья.

— Вырублены были старые тополя, которые угрожали жизни бердчан, — подчеркнула Мокриенко.

Она рассказала, что договор на высадку деревьев заключен с Бердским лесхозом. Его замначальника  Сергей Белов подтвердил, что деревья планируют высадить осенью.

— Договор сейчас на подписании. Что касается грунта, то вы можете увидеть в парке, что он уже завезен в рамках реконструкции, — ответил Сергей Ильич 30 июля.

Напомним, рекомендовал сохранить деревья министр ЖХК и энергетики региона Денис Архипов в городском парке Бердска вовремя своего приезда 10 июня.

— Больше 300 деревьев новых мы высадим: ель, липа, березы, — доложил министру вице-мэр по строительству и гордскому хозяйству Владимир Захаров.

— У вас богатый деревьями парк и это нужно сохранить и приумножить, — сказал Архипов.

Парк. От первого дерева до сегодня

Более 100 млн вложил за 8 лет в городской парк Бердск. А на туалет денег нет? Расследование
Более 100 млн вложил за 8 лет в городской парк Бердск. А на туалет денег нет? Расследование
Более 100 млн вложил за 8 лет в городской парк Бердск. А на туалет денег нет? Расследование
Более 100 млн вложил за 8 лет в городской парк Бердск. А на туалет денег нет? Расследование
Более 100 млн вложил за 8 лет в городской парк Бердск. А на туалет денег нет? Расследование
Более 100 млн вложил за 8 лет в городской парк Бердск. А на туалет денег нет? Расследование
Более 100 млн вложил за 8 лет в городской парк Бердск. А на туалет денег нет? Расследование
Более 100 млн вложил за 8 лет в городской парк Бердск. А на туалет денег нет? Расследование

Общая площадь парка — 9,5 га земли. Его официальное открытие состоялось 16 ноября 1980 года. Первые тополя на территории нынешнего парка высадили комсомольцы в начале 60-х годов под руководством Ады Максименко. В то время парк именовался просто сквером.

До 1999 года существовал как самостоятельное учреждение. По решению главы Бердска произошла реорганизация ГДК и ГПКиО и они слились в «Культурно­досуговое объединение». С 1 августа 2005 реорганизовано в «Городской центр культуры и досуга».

Первый аттракцион «Карусель» был запущен в работу в 1978 году. В 1964 году в этом сквере на поляне, где в настоящее время стоит скульптурная композиция «Аист», появились первые аттракционы: «Лошадки» и взрослые и детские качели — мощные металлические конструкции. Аттракционы были приобретены благодаря поддержке Бердского радиозавода. Чуть позже радиозавод подарил городу «Колесо обозрения», «Лодочки» и Карусель «Ветерок», последняя была перевезена из Новосибирского парка «Березовая роща».

В середине 80-х в парке появился еще один новый аттракцион — «Сталкивающие автомобили», с его покупкой помог директор завода биопрепаратов Прилепский Борис Васильевич. На средства, заработанные самим парком, были куплены только три аттракциона: «Солнышко», «Железная дорога» и «Веселый поезд-Север».

В 1968 году на территории этого сквера началось строительство кинотеатра «Орион». В тот период парк по-прежнему относился к ГДК, и только в начале 80-х, по инициативе опять-таки Ады Ивановны (к тому времени уже начальника отдела культуры Бердска), было принято решение об его отделении и создании самостоятельного учреждения. Первым директором парка была назначена Анна Ивановна Мачуло. С сентября 1982 г. директором была назначена Елена Георгиевна Симонова.

Идея построить в сквере танцевальную площадку — «пятак» — также принадлежит Аде Ивановне. В связи со строительством «Лошадки» «ускакали» на свое нынешнее место, где к радости бердской детворы работали вплоть до своего 45-летия. (2008 год)

Василий Щербаков, который до сих пор работает художником в ДК, был автором первого проекта реконструкции парка. К сожалению, эскизы и схемы так и не были воплощены в жизнь, «затерявшись» где-то в кабинетах власти.

Сборно-разборный сценический комплекс в городском парке культуры и отдыха введен в эксплуатацию 21.07.2014 г., его балансовая стоимость составляет 1 050,00 тыс. рублей.

Открытие фонтана состоялось 1 июня 2015 года. Стоимость фонтанного комплекта «Родина ПФ105» — 3 792,6 тыс. рублей.

В 2010 году аллея парка, идущая мимо «Аистов», получила название Аллеи Любви. По обеим ее сторонам пролегла «Дорожка Любви». В 2012 году в год проведение в Бердске Международного фестиваля национальных культуры в парке появилась Скамейка Дружбы ( автор эскиза Щербаков В.М.). Скульптура «Золотой Лев» (2012 г.) — подарена парку на День его рождения депутатом Совета депутатов Бердска Кузнецовым А.Ю. Кроме веселых уличных скульптур в парке расположены два памятника. Первый — Братская могила партизан, погибших в борьбе за Советскую власть. Второй памятник — Памятный камень морякам — павшим и живым, установлен по инициативе общественной организации «Экипаж» в 2003 году и является традиционным местом проведения Дня ВМФ в Бердске.

С 2008 года реализуется «Программа развития Городского парка культуры и отдыха 2008-2011г.г.», в рамках которой была заложена традиция проведения городских открытых фестивалей: «Сладкий Бердск», «Бердский рок-завод» (БРЗ), «Бердский пельмень», «Подарок Деда Мороза» и праздников «Сибирский валенок», «Лето и красота» (ЛиК), «Пятое время года» — День рождения парка.

Именно в это время работала Марина Янеева Марина и вложила большой вклад в развитие этих культурных событий. Но Марина Анатольевна помнит и печальные события тех лет. Она пришла на смену предыдущего руководства сразу после смерти ребенка в парке.

В парке Бердска погиб на аттракционах 6-летний мальчик

6-летний Максим Барабанов погиб 23 апреля 2008 года, сорвавшись с «чертового колеса» в парке Бердска. В день гибели ребенка на колесе обозрения проводились ремонтные работы, и его просто напросто забыли отключить от электрощитка! Потому дети и сумели самостоятельно запустить аттракцион.

Обвиняемые в его гибели — экс-директор Городского центра досуга Бердска Елена Перминова и сварщик Кусков, который производил сварочные работы на колесе обозрения в бердском парке, полностью признали свою вину.

После этого страшного случая пришедшая на должность руководителя Центра досуга и соответственно парка Марина Янеева долго переживала происшествие.

— Было сложно засыпать ночами. Каждый раз хотелось все перепроверить, выключены ли аттракционы. Было страшно, — рассказала Янеева.

Перемены в парке

Масштабные преобразования в парке начались 4 года назад. Напомним, 2016 году жители города определили для участия в проекте благоустройства по программе «Комфортная городская среда» территорию городского парка, который должен был проходить в два этапа. Первый этап реализован в 2017 году. В 2019-м второй этап проекта не удалось осуществить по причине не состоявшегося конкурса на право проведения работ. Завершить второй этап реконструкции парка планируется до конца августа 2020 года.

В мэрии отмечают, что после 2020 года, при условии финансирования, планируются работы по благоустройству Городского парка, включающие в себя работы по завершению установки системы электроснабжения (освещение парка), устройству детской площадки и игровых малых форм, устройству входной группы и ограждения территории Городского парка.

Туалета не было и нет

Общественный туалет в парке был построен в 1984 году. Он находится в подвальном помещении. Его стоимость — 424,8 тыс. рублей, эту информацию «Курьер. Среда. Бердск» предоставила мэрия города. Но из-за того что его постоянно топило и помещение пришло в негодность, после экспертизы оно признано не пригодным.

В парке работает летний туалет всегда в мобильном здании, рассказала директор Центра культуры и досуга Бердска Елена Исламова. Его установила компания «Атика», вместе с установкой аттракционов, подтвердила Марина Янеева.

Самое интересное, что проектом благоустройства парка по программе «Комфортная городская среда» установка туалета не предусмотрена, даже деревянного. «В рамках программы строительство здания с туалетом, кафе или иным досугом не предусмотрено», заявила мэрия.

Ещё раз напомним, 10 июня в Бердск приезжал министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. Он проверил, как проходит благоустройство городского парка и пообещал туалет. Высокопоставленный чиновник погулял по аллеям около 30 минут.

— Как вы относитесь к тому, что в проекте благоустройства парка нет туалета, — поступил вопрос от «Курьер. Среда. Бердск» министру.

— Конечно, в таком общественном месте должен быть туалет. Над этим заказчику предстоит поработать. Туалет здесь будет, — пообещал Архипов 10 июня.

Но чтобы появился стационарный туалет в капитальном строении, его нужно построить.

— У нас в парке сейчас два старых аварийных строения — это танцплощадка и подвальное помещение старого туалета. Их использовать нельзя. Наше предложение озвучено мэру Евгению Шестернину, и он его поддержал, это поставить одно новое здание, где сделать и туалет и танцплощадку и место для переодевания артистов, детей на день города и для дворников. — рассказывала Исламова «Курьер. Среда. Бердск».

Как только будет готов проект дизайн, он будет вынесен на обсуждение. Если он получит одобрение, тогда нужно будут делать технический проект, смету и изыскивать средства в бюджете. Управлению капитального градостроительства должно проработать этот вопрос.

Экс-заведующий парком Игорь Горобец рассказал, что во времена его работы — 2012-2017 годы для сотрудников были буквально «адские» условия работы.

— Работники могли переодеться и отдохнуть только в подсобных помещениях танплощадки. А там ни воды, ни отопления зимой, — рассказал Горобец.

Получается, что условия для работы остались такие же. Остается ждать, и увидим, изменится ли парк в ближайшее время. Появится ли туалет, деревья и условия для сотрудников.

Более 100 млн вложил за 8 лет в городской парк Бердск. А на туалет денег нет? Расследование
Более 100 млн вложил за 8 лет в городской парк Бердск. А на туалет денег нет? Расследование
Более 100 млн вложил за 8 лет в городской парк Бердск. А на туалет денег нет? Расследование
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От редакции

А как вы думаете, почему нет туалета в парке?

Аноним, 30 июля 2020 21:08
НВР:
Дык и я о том же! Женщина больная всё подписала. Денег до ... , а что в сухом остатке???
Аноним, 31 июля 2020 10:47
Женщина больная это кто? И что она подписала? Ничего не понял!
Аноним, 31 июля 2020 11:36
Парку 40 лет. На его содержание, ремонт и благоустройство потрачено только за последние 8 лет 62 млн рублей, парк сейчас преобразуется по программе «Комфортная городская среда» за 37 млн рублей.
Вырубать деревья начали еще в 2000-х годах.
Вопрос: сколько ЕЩЕ нужно МЛН. чтобы вернуть лицо ПАРКУ...
Аноним, 30 июля 2020 21:31
Тополя спили свои по конкурсу , а туалет надо содержать.
Аноним, 31 июля 2020 13:32
Туалет сам себя прокормит , идите сказки детям в ясли рассказывать!
Гость, 30 июля 2020 23:51
Тема актуальная, но туалеты должны быть не только в парке, а в каждом микрорайоне и жилмассиве. И на всех картах они должны быть обязательно.
бердский партизан, 31 июля 2020 00:05
Еще помню, как коровки гуляли где сейчас заасфальтированная площадка перед Орионом.
Аноним, 31 июля 2020 00:39
давайте сбросимся на туалет
Аноним, 31 июля 2020 13:33
Сброситься можно, но боюсь деньги украдут...
Гость, 31 июля 2020 09:24
Туалет - не простая тема. Его же потом содержать надо! Зарплату уборщикам платить, а это целый штат. Вот если бы обязанности возложЫть на кафе, кинотеатр, аттракцыоны? Вот, к примеру, в "орионе" висит плакатик: туалет для зрителей! А остальным - углы и задняя дверь кинотеатра?
Аноним, 31 июля 2020 13:10
Зато в ДК попросишься пройти в туалет, требуют деньги и говорят, что туалет платный, сам столкнулся, потребовал кассовый чек, сразу пустили без проблем. Вопрос кто эти деньги за туалет в карман себе складывает!? В городе ни одного туалета общественного нет, только на кусты можно надеяться в случае, если приспичит, ну или в мэрию бежать, может там пустят, а может тоже платить потребуют.
Аноним, 31 июля 2020 13:21
Туалет должен быть платным , чтобы туда просто так не заходили
Да и для безопасности посетителей это тоже не маловажно
Вот и будут деньги на обслуживание
Аноним, 31 июля 2020 13:37
У вас память коротка? Когда охотник у Ориона строили, то депутаты клялись в газетах, что туалет охотника будет для всех жителей Бердска, а не только для тех кто квасит в охотнике и про орион такие же сказки сказывали! И вот спустя 20 лет вы предлагаете жителям Бердска снова наступить на те же грабли и поверить , что охотник два, на месте туалета парка кого-то вообще пустит? Вы жителей Бердска за кретинов держите?
Сибиряк, 31 июля 2020 09:56
И верно, давайте сбросимся на туалет, а содержать его будет мэрия или ей слабо?
Аноним, 31 июля 2020 10:50
С какой стати мы будем сбрасывать я на туалет? У руководства пусть голова болит, они за это зарплату получают, причём немалую.
Аноним, 31 июля 2020 13:39
"У руководства пусть голова болит, они за это зарплату получают, причём немалую."

Пока у руководства туалеты в здании не закроют у них вечно ничего болеть не будет! НЕ льстите себе! Не они для нас , а мы им слуги!
Аноним, 31 июля 2020 12:02
НВР:
Конечно нужен, сколько из этих лимонов по карманам растеклось, можно было туалет с парковкой и лифтом построить
Аноним, 31 июля 2020 13:43
Вы лучше подумайте не почему в Бердске нет туалетов, а кому это выгодно. На те деньги о которых вы говорите, можно было на каждом квартале Бердска по одному муниципальному туалету отапливаемому, зимний вариант, построить за эти годы срок был в 60 лет! Но это при условии, что у нас законы бы работали , как в Германии, а не как дышло куда надо повернуть, туда и вышло...
Гость, 31 июля 2020 18:38
Ещё бы граждане меткость повысили! А то никак в унитазы и писсуары попасть не могут!
Аноним, 31 июля 2020 22:52
"Ещё бы граждане меткость повысили! А то никак в унитазы и писсуары попасть не могут!"

Невозможно попасть в писсуары , которых не существует наяву!
Гость, 01 августа 2020 22:17
Они и в существующие не попадают. Я видел.
Аноним, 31 июля 2020 13:03
У кого вообще в подчинении находится парк? Как получилось, что при разработке проекта реконструкции за такие бешеные деньги не было предусмотрено строительство туалета в таком общественном месте?
Шка, 31 июля 2020 17:06
У Исламовой, к ней вопросы
Аноним, 31 июля 2020 13:48
Судя по фотографии, смотри последнюю, тополя кончились, теперь берёзки под нож пошли? Березки то на дрова денег больше чем тополя приносят? Барыге сожрали Бердск.
Аноним, 31 июля 2020 17:22
А как будет выглядеть парк после реконструкции?План есть?А туалет и тёплое тех.помещение должно быть.И кто обслуживает парк?
Аноним, 31 июля 2020 23:24
Что то как то не заметны эти "вложения"
Станислав, 31 июля 2020 23:25
Уберите ещё свинарник из парка
Аноним, 01 августа 2020 00:01
Сколько это издевательство можно терпеть, июль закончился а конца работам не видно, вы посмотрите там больше 5 человек не работает иалкаши, толком ни чего не сделано, кто вообще выиграл конкурс на эти работы, что за конторка, есть ли у неё оборотные средства и штат сотрудников, почему ни кому до этого нет ни какого дела, когда уже мы начнём спрашивать с властей, ведь не мы для властей, а власть для нас, да и власть это народ.
Аноним, 01 августа 2020 16:11
Фамилии выигравших от реконструкции парка нужно спросить в прокуратуре.
Аноним, 01 августа 2020 02:29
Виталий Наливкин может установить деревянный туалет. Жаль, что работает только в Уссурийске...
igk63, 01 августа 2020 03:23
Да так нагадить в душу бердчан/судя по фото/-это особым извращенцем надо быть.
Аноним, 01 августа 2020 16:10
Думаю, что помойка за кладбищем будет не хуже парковой зоны в центре города. Это кого-нибудь успокоит?
Аноним, 01 августа 2020 09:24
Да какой там туалет! Парк до сих пор не огорожен. А у парка должна быть четко очерченная граница. Иначе это просто зона озеленения.
Аноним, 01 августа 2020 22:54
Мало вам могильных оградок по Бердску? Ну очертили границы дорог и что, лучше на дорогах стало? Ямы заросли? Вон, ходят ищут теперь кто это никому не нужное добро ремонтировать будет и как снег убирать...

Но нет, вам мало дорог. Надо теперь ещё и парк обнести забором, а потом, когда начнутся проблемы, как обычно развести руками и сделать вид, что это кто-то другой придумал.
Аноним, 01 августа 2020 09:53
НВР:
Я не о туалете. Народ и без него обходится. Есть контейнеры для сбора мусора. Там иногда очередь выстраивается. Удобно: все в одном месте.
Я О ДЕНЕЖКАХ, так и хочется спросить: "Вы, господа, ку да их дели? В какой ямке закопали?!"
Парк не Клондайк, за 100 миллионов РПЦ здесь могла построить храмовый комплекс с шикарной парковой зоной. Не в те руки попали денежки. А жаль.
Видно пни останутся памятником выделенным средствам.
Аноним, 01 августа 2020 12:15
Верно, во всех храмах туалеты бесплатные и очень даже чистые.
Аноним, 01 августа 2020 12:20
Куда эти "господа" дели денежки, нужно правоохранительными органам выяснять!
Аноним, 01 августа 2020 10:56
Пошел как то с ребенком в платный туалет,заплатил за себя и за него,сынок писать передумал. Через пятнадцать минут он опять писать захотел,опять заплатил,и опять он не пописал....... вообщем я за то чтобы скинуться на туалет,который будет бесплатным.
Аноним, 01 августа 2020 12:09
Пилятся и деревья и бюджетные деньги! И кто то на этом хорошо греет руки и набивают карманы! Сколько ещё миллионов нужно, чтобы парк был похож на парк!? Если за месяц до окончания работ такая разруха в парке, то на что тратили т деньги? Сколько отката дал подрядчик руководству, чтобы выиграть этот тендер?
Аноним, 01 августа 2020 14:53
Гастарбайтеры никогда качество не выдерживают в порученной им работе. Вот и Бердск не отличился
Юрий Шпедт, 02 августа 2020 13:22
Зачем туалет строить!?? Если денег не хватает. Всегда обходились, а теперь ещё деревьев насадят. Вот и пригодится многолетняя практика бердчан!!!

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14:23 02-08-2020
Не знает ответов на 11 из 12 вопросов по свалке около кладбища Бердска министр Минприроды Новосибирской области Андрей Даниленко. Или не хочет отвечать
БердскПочему мужики стали инертными и унылыми: женщине - машина, айфон, а ему - лишь ласка. Как найти рыцаря на белом коне в Бердске 41
14:21 02-08-2020
Почему мужики стали инертными и унылыми: женщине - машина, айфон, а ему - лишь ласка. Как найти рыцаря на белом коне в Бердске
БердскЛишь один знак Зодиака астрологи считают самым мудрым и именно его невозможно никому обмануть. Ты и есть этот знак? 1074
14:13 02-08-2020
Лишь один знак Зодиака астрологи считают самым мудрым и именно его невозможно никому обмануть. Ты и есть этот знак?
Смертельное ДТП: вылетела Toyota Corolla с дороги на столб ЛЭП в Новосибирской области
14:13 02-08-2020
Смертельное ДТП: вылетела Toyota Corolla с дороги на столб ЛЭП в Новосибирской области