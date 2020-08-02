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32 дня нет результатов бесплатных анализов по акции от ЦГБ Бердска. Информацию о них ждут из Минздрава, сообщила Алла Дробинская

14:32 02.08.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
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У 20% сдавших тест была выявлена напряженность иммунитета — вероятнее всего, они уже переболели COVID-19 и получили иммунитет.

32 дня нет результатов бесплатных анализов по акции от ЦГБ Бердска. Информацию о них ждут из Минздрава, сообщила Алла Дробинская
Задерживают результаты бесплатных анализов на COVID-19 для любого желающего
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
32 дня нет результатов бесплатных анализов по акции от ЦГБ Бердска. Информацию о них ждут из Минздрава, сообщила Алла Дробинская

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Задержка результатов анализа на коронавирус волнует многих бердчан. Неизвестно, почему происходит задержка и какая из инстанций не справляется со своевременной обработкой и отправкой тестов, но множественные истории больных и пациентов подтверждают, что добиться результатов анализа не так-то просто.

В конце июня ЦГБ Бердска предлагало акцию: бесплатный анализ на коронавирус и антитела к нему. Некоторые из жителей Бердска воспользовались этой акцией, но результатов не знает никто. 28 июля в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» позвонила Наталья Владимировна, которая сделала этот тест 29 июня.

— Мы его сделали вдвоем с мужем, уже месяц прошел, а результатов все нет. У меня и знакомые есть, которые этот тест сдавали – мы им звонили. У них тоже никаких результатов нет. Я дозвонилась старшей медсестре, она отвечает: «Ничего не могу сказать, у нас результатов нет». А у кого есть? А кто знает, где мои анализы? – восклицает Наталья Владимировна.

При сдаче анализов их уведомляли – результат придет в течение 7 дней на электронную почту или по звонку, однако 7 дней давно прошли, терпение сдавших бесплатные анализы на исходе. 31 июля редакция «Курьер. Среда. Бердск» получила комментарий главного врача Аллы Дробинской по этому поводу:

— Я уточняю сейчас информацию, где находятся сейчас результаты тестов по акции. Информацию отправили сейчас в Минздрав, который и проводил эту акцию, у нас есть только предварительные данные, что 20% пациентов имели напряженность иммунитета, — сообщила главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская.

Напряженность иммунитета – это невосприимчивость к заболеванию, которая может возникать, в частности, когда у человека уже сформирован иммунитет, то есть с большей степенью вероятности те 20% сдавших тест уже переболели COVID-19 и теперь имеют иммунитет к нему. По словам Аллы Дробинской, в дальнейшем за результаты бесплатных тестов для жителей Бердска несет ответственность Минздрав, следовательно, результаты задержаны где-то там.

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От редакции

Вы знали о бесплатном анализе от БЦГБ?

Аноним, 31 июля 2020 14:11
НВР:
Нет! А кто отвечает за задержку наших анализов по две недели? Устали уже месяц валяется дома!
Наталья, 01 августа 2020 10:47
О бесплатном анализе узнала через "Курьер". В акцию попала. Сдала кровь 29 июня. Результатов нет. А может я попала в эти 20% переболевших?
Вованыч, 01 августа 2020 23:26
Надеюсь, что уважаемая редакция будет следить за этой ситуацией. Родственница сдала этот анализ, и ни ответа ни привета...

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