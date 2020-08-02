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Две мощнейшие магнитные бури августа 2020: даты бурь и советы по улучшению состояния

01:03 02.08.2020 Фото: pxhere.com
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Месяц сразу же начнется с метеоудара. Пройдет первая серьезная магнитная буря 1 августа 2020. Причем она затянется на три дня.

Две мощнейшие магнитные бури августа 2020: даты бурь и советы по улучшению состояния
Магнитная буря 10 августа 2020 будет средней по своей интенсивности

Магнитные бури в августе 2020 будут не слишком сильными, но зато весьма многочисленными. В какие дни в августе 2020 года ожидаются магнитные бури и как их пережить, сообщает Главред.

Магнитные бури в августе 2020 – даты, когда ждать

Месяц сразу же начнется с метеоудара. Пройдет первая серьезная магнитная буря 1 августа 2020. Причем она затянется на три дня: отголоски этой бури гипертоники, метеочувствительные люди и те, у кого есть проблемы с сердцем, будут ощущать вплоть до 3 августа. Чаще всего люди в этот период будут жаловаться на перепады настроения и сильную утомляемость.

Магнитная буря 10 августа 2020 будет средней по своей интенсивности. В это время возможны скачки артериального давления. Поэтому врачи советуют отказаться от активных физических нагрузок, не гулять на солнце в дневное время, чаще проветривать помещения, пить больше воды и есть меньше жирного и сладкого.

Магнитная буря 13 и 14 августа 2020 будет довольно слабой. В это время на головокружения, головные боли и мигрени будут жаловаться лишь метеочувствительные люди.

А вот магнитная буря 21 и 22августа 2020 будет уже сильной. Так совпало, что это будет еще и период аномальной жары, из-за чего симптомы магнитной бури (мигрень, тахикардия, боль в суставах, скачки настроения и проблемы со сном) только усугубятся. В эти дни жизненно необходимо соблюдать питьевой режим, не отказывать своему организму в здоровом сне и полноценном отдыхе.

Магнитная буря 29 августа 2020 завершит череду метеоударов этого лета. Она принесет с собой упадок сил, головные боли (вплоть до мигреней), обострение психических состояний и хронических болезней, а также проблемы со сном. Вместо активного спорта (особенно кардионагрузок) в это время лучше заняться йогой или медитацией. Дневные прогулки заменить утренними или вечерними променадами.

Как защитить себя от магнитных бурь

  • Во время прогулок стоит избегать нахождения на открытом солнце и больше дышать животом (то есть при ходьбе еще и делать дыхательные упражнения).
  • Нельзя отказываться от зарядки по утрам: даже несколько простых упражнений снижают стресс и улучшают кровообращение. А это – отличная профилактика погодной зависимости.
  • По утрам стоит принимать контрастный душ (по 10-15 секунд холодный и горячий напор), чтобы легче проснуться, а вечером – расслабляющую ванну, чтобы лучше заснуть.
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От редакции

На вас как-то отразились магнитные бури июля?

Аноним, 31 июля 2020 16:30
НВР:
Да
Аноним, 31 июля 2020 20:50
Ерунда это всё!
Аноним, 31 июля 2020 20:52
НВР:Да
Аноним, 01 августа 2020 02:30
НВР:
Да сильно
Аноним, 01 августа 2020 11:22
НВР:
Да. Состояние было ниже. Среднего. Голова, слабость, паника.....
Аноним, 01 августа 2020 12:10
НВР:
Отразилась на худшим образом
Аноним, 01 августа 2020 12:10
НВР:
Всегда
Аноним, 01 августа 2020 12:18
НВР:
Я испытала на себе НАЧИНАЯ с воскресенья по 31 числа было ужасно слабость утомление итд
Аноним, 01 августа 2020 13:44
НВР:
Очень сильно 200/100 давление.
Аноним, 01 августа 2020 13:54
НВР:
Еще как!!!
Аноним, 01 августа 2020 14:05
НВР:
Очень плохо
Аноним, 01 августа 2020 14:05
НВР:
Да,очень даже
Машуняочень плохого, 01 августа 2020 14:07
Очень плохо
Аноним, 01 августа 2020 15:22
НВР:
Да отразились.Было плохое самочувствие.
Аноним, 01 августа 2020 16:15
НВР:
Да,очень сильно- сильные головные боли.
Аноним, 01 августа 2020 17:50
НВР:
Не только июля.На мне все бури отражаются.
Аноним, 01 августа 2020 19:18
Да. Слабость. Нервозность
Аноним, 01 августа 2020 19:55
НВР:
Спасибовсе прошло нормально
Аноним, 01 августа 2020 21:10
ЖНВР:
Аноним, 01 августа 2020 21:34
НВР:
В начале головная боль, потом информация о МБ. Реально отражается...
Аноним, 01 августа 2020 22:51
НВР:
Тяжёлое состояние. Очень болит голова и шея. Особенно утром при пробуждении
Аноним, 01 августа 2020 23:06
НВР:
Неа
ншн, 01 августа 2020 23:34
очень
Аноним, 01 августа 2020 23:53
НВР:
Ужасное состояние,упадок сил

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