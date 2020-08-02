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Покупает 5 квартир за 10,2 млн рублей для обитателей идущего под снос дома №6 на ул. Л. Чайкиной власть Бердска

16:45 02.08.2020, Алиса Ершова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Бердчанам дадут квартиры в новостройке с унитазом, ванной и розетками по программе расселения из аварийного и ветхого жилья.

Покупает 5 квартир за 10,2 млн рублей для обитателей идущего под снос дома №6 на ул. Л. Чайкиной власть Бердска
После расселения жильцов в новостройку аварийный дом снесут

По программе расселения, каждому жителю, которого расселяют из ветхого или аварийного жилья, должны выдать квартиру в новостройке, не меньшую по площади, что была у него до этого. Сейчас в Бердске активно проходит программа расселения: 30 июля на сайте госзакупок было опубликовано объявление о покупке администрацией Бердска пяти квартир за сумму 10 209 019 рублей.

В эти квартиры будут расселены жители улицы Л. Чайкиной, 6: среди квартир, которые будут выданы, одна трехкомнатная, одна двухкомнатная и три однокомнатных. Каждая из которых в среднем по 27 квадратных метров. Трехкомнатная квартира, согласно описанию объекта закупок, должна быть не меньше 62 квадратных метров, двухкомнатная – не меньше 56 квадратных метров.

Суммарная площадь всех пяти квартир должна составлять не менее 191, 10 квадратных метра, а 10 209 тыс. рублей – максимальная цена контракта, таким образом, средняя стоимость квадратного метра квартиры составит 53 квадратных метра – рыночная цена для большинства районов Бердска. Подача заявок на эту закупку завершится 7 августа 2020 года.

Таковые закупки ориентированы на застройщика – частный перекупщик не сможет, вероятнее всего, предоставить неиспользованное ранее жилье, вдобавок, целых 5 квартир разных площадей. Требований к квартирам не так много: помимо стандартных требований к безопасности жилья, соблюдению СНИПов и наличию телевизионной антенны, дом должен быть многоквартирным и сданным в эксплуатацию не ранее, чем в 2019 году.

Кроме того, внутри квартиры обязательно должна быть кухня, коридор, ванная комната, хоть одна жилая комната, должны быть розетки, освещение, умывальник, унитаз и ванна. Отделка в квартирах должна быть чистовой. Таким образом, квартира должна быть подготовлена к заселению «под ключ»

Однако есть и те нормы, которые никак не прописаны в документе о закупках, но являются важными для жителей, например, наличие рядом с домом некой инфраструктуры: школ, детских садов. Наличие рядом магазина, где проживающий может купить продукты или детской площадки возле дома, где смогут играть дети – этих пунктов в требованиях к квартирам нет.

Иногда это приводит к конфликтам администрации города с теми, кто участвует в программе расселения. Напомним, Лариса Мерзлякова с сентября 2019 года не может получить денежную компенсацию за свою квартиру, из которой ее расселяют. От предложенной квартиры в Серебряном бору Лариса Григорьевна отказалась: как оказалось, рядом нет ни одного магазина, школы или детского сада, есть только маленький киосочек, а до центра города добираться невероятно долго.

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От редакции

Сколько раз вы переезжали?

MaG, 02 августа 2020 17:28
очередное место под строительство высотки... интересно а коммунальная инфраструктура на это рассчитана или пускай и дальше трещит по швам...
Аноним, 02 августа 2020 17:34
"От предложенной квартиры в Серебряном бору Лариса Григорьевна отказалась: как оказалось, рядом нет ни одного магазина, школы или детского сада, есть только маленький киосочек, а до центра города добираться невероятно долго."


Теперь новые шесть семей попадут в этот же аттракцион невиданной щедрости...
Аноним, 02 августа 2020 19:43
Белокаменный ждет Вас, жертвы мои.

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