5 млн депутатских денег мало? Ремонт убитой дороги на кладбище Бердска зависит от финансирования, заявил вице-мэр Захаров

Отремонтировали всего 430 метров дороги. В ямах и колдобинах остались 4 750 метров кладбищенской дороги.

Вот так выглядела дорога на кладбище без ремонта

5 млн рублей были выделены на ремонт дороги до городского кладбища по ул. Полевой в Бердске. Деньги направлял из депутатского фонда горсовет Бердска.

29 июля вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров ответил на повторный запрос редакции «Курьер. Среда. Бердск». Он заявил, что ремонтирует дорогу ООО «ДорЖилСтрой» . Работы выполняются от здания в СНТ «Бытовик» 64 до здания в СНТ «Бытовик» 78, но дальнейший ремонт 4750 метров кладбищенской дороги будет зависеть от наличия денег.

— Дальнейшие работы по ремонту ул. Полевая будут зависеть от выделяемых бюджетных средств, — прокомментировал Владимир Николаевич.

Напомним, что в первом редакционном запросе, направленном Захарову, он ответил, что ремонт оставшейся проезжей части будет проводиться по мере выделения средств.

— По состоянию на 14 июля 2020 года работы по ул. Полевая находятся на стадии завершения. В соответствии с заключенным муниципальным контрактом стоимость планируемых к выполнению работ составляет 4 982 293 рублей. Планируется отремонтировать 430 метров дороги, — сообщил вице-мэр 15 июля.

Остались без ответа вопросы направленные повторно:



1. Кто принимал решение о ремонте данного участка дороги (дороги на кладбище) и какой участок дороги планировался ремонтировать – укажите начало и конец участка.

2. На 20 июля 2020 года отремонтирована дорога вдоль забора кладбища, сколько стоит ремонт данного участка?

3.Какие участки дороги на кладбище планируется ремонтировать летом 2020 года еще? Укажите точный участок. Будет ли это участок до кладбища со стороны Бердска, или участок в сторону будущего полигона ТКО в с.Маяк Искитимского района?

4. Будет ли и когда ремонтироваться участок дороги на кладбище от магазина «Комбат» и до самого кладбища? Сколько денег требуется на ремонт всей дороги?

5. Почему предпочтение при выборе участка дороги на кладбище отдали около самого кладбища, если там дорога была гораздо лучше, чем дорога до него со стороны Бердска? Кто принимал данный выбор и данное решение?

На период с 2019-2025 год для ремонта и строительства дорог в Бердске будет выделено 901, 10 млн рублей, которые, по плану управления дорожным строительством, пойдут для ремонта Ленина, Полевой, Первомайской, Красный Сокол и других.