«Обнаглели, хватит рожать ради денег»: Выплаты 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет уже не ждать?

В последний день июля на 17.00 петицию с просьбой продлить в августе выплаты 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет подписали почти 161 000 человек. За сутки на 4000 подписей под обращением к президенту и правительству стало больше.
Родители ждут от Путина еще денег, но президент так и не сделал заявления об августовских пособиях. Напомним, что о повторных выплатах в июле глава государства объявил 23 июня. Вероятно, в августе 10 000 рублей российские семьи с детьми не получат.
В начале июля на портале change.org появилась петиция родителей, в которой они попросили продлить выплату в 10 тысяч рублей на детей на август. С инициативой выступила жительница Новосибирска Наталья Бусарова, она адресовала просьбу президенту и правительству РФ, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
— До сих пор многие родители остаются без работы или лишены части дохода. Из-за коронавируса экономическое положение граждан не улучшается, — пишет автор.
Многие родители в комментариях благодарят президента. Есть и критические посты о том, что деньги не полагаются детям в возрасте от 16 до 18 лет, хотя многие из них еще учатся в школе и не имеют собственного источника дохода кроме родительского кошелька.
Комментаторы приводят примеры того, на что родители потратили детские выплаты, внезапно свалившиеся на них приличными суммами, особенно, если в семье не один ребенок до 16 лет. Говорят, что выплатить по 20 тыс. рублей на каждого ребенка следовало бы действительно нуждающимся. И звезды эстрады в этот список входить не должны.
— Всё дай и дай. Надо было сделать выплату от 0 до 18, действительно тем, кто нуждается, если у кого-то минимальный прожиточный минимум или кто-то из родителей потерял работу, а то дали всем подряд без разбора. Наши звезды эстрады тоже, наверное, нуждающиеся или олигархи им тоже наверное очень надо. Цыгане, у которых по 5 детей, ни дня нигде не работали, и мы с вами понимаем, каким путем они день зарабатывают. А то, что тут просят еще и в августе выплатить, а куда тогда вы 20 000 потратили? У меня знакомая, не стесняясь, сказала мне: у нее 2 детей она 40 тыс. получила и пошла себе серёжки золотые купила. Вот и всё. Кто с умом тратит, могли бы на эти деньги уже одеть детей. А вы опять клянчить денег.
Кабардино-Балкария, Якутская область, Тверь, Тульская область, Калининград, Новосибирск — со всех уголков России люди делятся мнениями о президентских выплатах. Кое-кто критикует просящих, называя их попрошайками. А родители, подписавшие петицию, рассказывают свои истории безденежья и упадка доходов из-за коронавируса.
В комментариях к публикациям «Курьер. Среда. Бердск» о продлении выплат идет активная полемика. Читатели разделились на два лагеря — поддерживающие петицию и те, кто считает, что воспитание и содержание детей — это обязанность родителей.
Аноним:
— Мы не попрошайки. Еще и унизили, бесстыжие. Мы сидели без работы — ипотеки, кредиты, зп низкая. Нам самом деле сидишь и думаешь, на что ребенка собирать. Жизнь дорогая. Мы не виноваты, что нас так подкосили. Мы государству сейчас не интересны — конституцию приняли, все. Сидят люди, пенсии маленькие, зп маленькая, но ЖКХ подняли, фашисты, продукты и все остальное, бензин.
Татьяна:
— А у кого дети 17лет? Сын только закончил 11 классов и также нуждается в поддержке. Но много таких детей обошли стороной. Я одна воспитываю 3 детей, старший сын (болезнь Бехтерева), средний — перелом шейного позвоночника. Вот и живём на пенсию сына, работать не могу, т.к сын лежачий. И никуда мы не вошли — младшему 17, остальные старше, но, к сожалению, инвалидов тоже не поддержали.
Аноним:
— Ну, если государство может помочь своему народу, почему бы и не помочь. А кто говорит что люди «попрошайки» — у кого денег куры не клюют. Если бы у меня была зп 100-150 тыс. в месяц, я бы тоже так сказала.
777888:
— Пару раз дал денег, сейчас будут выпрашивать до последнего.
a.danilov:
— Есть такая народная мудрость: Сделаешь доброе дело, в первый раз примут с благодарностью, второй — как должное, а третий — требовать начнут.
Аноним:
— Я подписывала петицию насчёт выплат в августе и ещё готова подписать если надо!!! И мы не попрошайки! У меня 2-е детей, к счастью, пока не школьники! Нашей семье очень нужна помощь в виде 10 т в августе, т.к надо идти в садик, заплатить за него, заплатить за квартиру, свет и воду (т.к наш дом в январе этого года сгорел), отдать за кредит! Муж сидит дома, я в декрете (на работе у мужа карантин и выплачивают всего 5600 в месяц уже на протяжении 4 месяцев). Мы уже много задолжали за кварплату и кредит! Народ не то что требует выплатить пособие, а просят о помощи!!! И некоторые пишут, куда, мол, дели те прошлые выплаты?! Я, например, получала в апреле, мае по 5 т в месяц! В июне — 10 т и до 3х лет — 5 т, и в июле 20 т!!!В апреле с з/п мужа 5600+5 т пособия. Ушли деньги за квартиру +мы заняли деньги, т.к 12 т надо! Также и в мае!!! В июне 5600+15 т — спокойно отдали за квартиру, воду и свет! В июле 20 т+5600 (квартира, кредит). Не знаю, может, кто и не заметил, а мы на эти деньги даже не брали продукты (спасал нас наш огород на том сгоревшем участке). В общем не надо осуждать тех мамочек, кто просит о помощи, и говорить гадости (если вам хватает денег на всё и вы работаете, то, поверьте, я очень рада за вас, честно, но не равняйте остальных с собой!). И поверьте, моя семья очень благодарна Владимиру Владимировичу Путин за все выплаты и с уважение к нашему президенту молю о помощи своему народу!!!
Аноним:
— Достали со своим попрошайничеством! Дай, да дайте… Идите и зарабатывайте! Большая часть пенсионеров вынуждена работать после выхода на пенсию, люди с высшим (настоящим высшим) образованием вынуждены идти работать вахтерами, уборшиками, сторожами… И не ноют, и не просят! И детей своих без пособий и материнских капиталов вырастили. Почему тем, кто всю жизнь уже отпахали на государство, ни дали ни копейки. А у них трат нисколько не меньше, одни лекарства сколько стоят в аптеке. И ничего, выживают, как могут, вкалывают на дачах, в отличие от современных мамашек с нарошенными ногтями, но без мозгов, потому что мозг не нарастишь и не нарисуешь… Хватит рожать ради денег, работать идите, обнаглели совсем!
Аноним:
— Интересно, чем дети, у которых родители зарабатывают около 100 тыс., отличаются от детей, у которых папки и мамки работают, не напрягаясь, за копейки? Кто этим папкам и мамкам виноват? Надо было учиться, получать образование, приличную специальность и ваши дети тоже бы имели возможности в разы большие, чем сейчас! Нет, проще мужикам пивом по вечерам заливаться, бабам рожать, как из пулемёта, и постоянно что то клянчить у государства. Те, у кого з/п больше 100 тыс., и налогов в разы больше платят. И почему на их налоги должны содержать вас и ваших детей?
Аноним:
— Презервативы вам нужно раздавать, а не пособия.
Аноним:
— Извините меня, но я своей дочери 15-ти лет за первые 10 тысяч от Путина купила телефон. И это первый телефон, который я смогла ей купить. Моя зарплата всего 10 100.
Аноним:
— Такие умные здесь собрались, «зачем рожали столько детей», «зачем попрашайничаете, идите работайте». Видела б я этого человека в живую, кто это говорит, плюнула б в рожу. Сколько б не рожали детей, государство обязано помогать людям, а не пихать себе эти деньги, а сколько детей родили, это вам не должно лезть!!! Работать за 25 000 — это зашибись зарплата, платили б побольше, никто б не выпрашивал!!!! На продукты в месяц уходит 15 000, там коммуналка бешеная, себе купить ничего не можешь из одежды, конченое правительство, позор просто!!!
Аноним:
— Вам никто ничего не обязан. Надо взвешивать, что ты можешь дать ребёнку, если его родишь. Ты сама себе государство, а ребёнок твой — народ. А нет, залетели и ждут халявы.
Людмила:
— Спасибо за выплаченные деньги. Я их потратила на оплату коммунальных услуг. Хоть с одной стороны легче стало.
Ната:
— Я тоже за то, чтобы выплатили и в августе! А тот, кто говорит «зачем рожали столько детей» — это не ваше дел. Когда, к примеру, сына в армию забирают — это он должен государству, а государство, получается, вообще ничего не должно? Вам просто завидно, а то вот получили 20 000 р и мало, конечно, мало. У меня сын в первый класс пойдёт и все очень дорогое!
Аноним:
— Как противно читать вранье про покупку учебников. За 2 месяца куда деньги дели? Ответ один — прокутили.
АнтиЯ:
— Интересно, как же мы растили детей без этих подачек?
Я думаю что получим.Просто надо подождать.у Вв.много времени надругие дела уходят.Подождем.Выступит!
Одному не спица?
Они хотя бы рожали будущих налогоплательциков(первый же налог компенсирует выплаты)
А вы даже задницей ради денег пошевелить не хотите даже ради денег.
Заведите детей, посмотрите, сколько на них уходит, потом пишите.
Да ещё напишите по зарплату Сечина.
В день.
И куда тратит.
Выплатили - спасибо. Еще выплатят-не откажусь. Я не та яжмать,которая тратит деньги на маникюр/педикюр -такого даже и нет на моих ногтях.
Но может кто-то не представляет,сколько денег нужно,чтобы ребенка хотя бы в сад собрать? На год сдается по 1500-2000т нужны + одеть ребенка.одни теплые вещи в том же чурском магазине стоят немало
Мой муж работая официально до сих пор без работы,т.к не все сферы открыты. Но если не будет выплат на август,даже не обижусь,спасибо за те выплаты.
Пенсионерам, между прочим, тоже нелегко. Но не попрошайничаем. Знаем, бесполезно.