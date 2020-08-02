Отключат электричество на 23 улицах Бердска 3 августа. Смотрите список

Под отключение попадают улицы частного сектора ближе к Микрорайону.

На несколько часов бердчане останутся без света

Об отключение электричества в Бердске в понедельник сообщили в пресс-центре мэрии.

3 августа 2020 года с 9.00 до 11.00 электричество отключат на улицах:

Толбухина, Красноармейская, Павлова, Рабочая, Мира, Гагарина, Искитимская, Урицкого, Октябрьская, Краснофлотская, Переулок Толбухина, Майский; 2-й Октябрьская, Ельцовская, 2-я Ельцовская, переулок Свободы, Майская, Бердская, Красная Сибирь, Пролетарская, Фрунзе, Боровая, 30 лет Победы.

О причинах отключения электроэнергии не сообщается.