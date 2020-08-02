На свалке «затишье перед бурей» у кладбища Бердска? На 1 августа сделано для мусорного полигона немало. Смотрите видео

Министры, отвечая на запросы «Курьер. Среда. Бердск», не дают ответов, перекладывают ответственность на власти .Искитимского района и посылают из ведомства в ведомство. Но бердчане стоят на своем — мусорному полигону не быть.

Дорогу к свалке по территории Бердска делают основательную

В субботу, 1 августа, на месте строительства будущего полигона на границе с Бердском затишье — работы не ведутся. Но сделано и без того достаточно много: дорогу к намечающейся мусорной свалке подготовили для асфальтирования, поставили столбы, протянули электропровода. Похоже, что за неделю ничего не изменилось.

Между тем, судьба территории у с. Маяк в Исктимском районе «под носом» у Бердска пока туманна. Высокие чиновники перекладывают ответственность друг на друга, не давая при этом внятных ответов на редакционные запросы «Курьер. Среда. Бердск».

Например министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов переложил ответственность по стройке мусорки около кладбища Бердска на администрацию Искитимского района.

Напомним, новый полигон около кладбища Бердска будет просто обыкновенной зловонной свалкой, подтвердило министерство ЖКХ в своих первых ответах — на объекте предусмотрена обработка и захоронение отходов. Значит, эта яма для своза мусора, то есть открытая свалка рядом с с СНТ «Марьин лог», где круглы год живут бердчане, и частными домами Юго-Восточного микрорайона.

Главный момент, который следует из ответов, что ключевую ответственность в решении быть свалке или не быть несет администрация района — разрешение на строительство объекта выдает администрация Искитимского района, заявляет минЖКХ.

Также министерство ответило на вопрос — какой ущерб может нанести природе данный полигон, что говорят, эксперты, экологи? В ответе сказано, что оценка воздействия намечаемой деятельности полигона ТКО на окружающую среду будет происходить во время экологической экспертизы. Эти данные строители должны предоставить Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Не знает ответов на 11 из 12 вопросов по свалке около кладбища Бердска и глава минприроды Новосибирской области Андрей Даниленко. Или не хочет отвечать.

Он отправил в министерство ЖКХ, а оттуда — в минприроды. Водят по кругу?