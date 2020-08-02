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4 трупа: Раскрыта загадка смерти семьи чиновника на турбазе Алтая. Подозреваемого задержали

14:40 02.08.2020 Фото: gorno-altaisk.info
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Директор базы дал указание о подключении дизель-генераторов, которые находились в подсобном помещении как раз под номером Кременских. Комната быстро наполнилась выхлопными газами, и спящие люди погибли.

4 трупа: Раскрыта загадка смерти семьи чиновника на турбазе Алтая. Подозреваемого задержали
Тайна гибели семьи на турбазе раскрыта, подозреваемый задержан

59-летний владелец турбазы «Глобус» Виктор Королев задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом сообщает Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как выяснили следователи, 26 июля, когда погибшая семья Кременских только заселилась на базу, из-за сильного дождя отключилось электричество. Директор базы отдал указание о подключении дизель-генераторов, которые находились в подсобном помещении как раз под номером Кременских. Дверь подсобки «для вентиляции» была открыта, в результате чего комната Кременских быстро наполнилась выхлопными газами, и спящие люди погибли.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 31 июля на турбазе «Глобус», расположенной возле озера Ая, были обнаружены 4 трупа – супружеской пары и двух их детей (12 лет девочке и 16 лет мальчику). Как выяснилось, они были мертвы уже несколько дней. Следователи установили, что смерть семьи Кременских наступила в ночь на 27 июля, то есть именно в ту ночь, когда семья приехала на базу. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Главной версией причин смерти стало отравление.

Иосиф Кременских, как подтвердили «Курьер. Среда. Бердск» в администрации Алтайского края, работал в управлении печати и массовых коммуникаций.

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От редакции

Посадят директора турбазы за массовую гибель людей?

Аноним, 02 августа 2020 11:19
Должен сидеть
MaG, 02 августа 2020 16:12
бред какой то... дизель генератор не совсем тихая штука при работе... и чтоб отдыхающие находясь над генератором смогли уснуть очень сомнительно да еще и запах выхлопа не почувствовать... бред... шумоизоляция? ну так она бы и от выхлопа защитила бы при открытой то двери подсобки... да и каким не умным надо быть разместив дизель генератор в одном корпусе с комнатами отдыха??? такое делается в отдельном помещении и как можно дальше чтоб никого не беспокоить...

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