Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Главнокомандующий отметил верность традициям и воинскому братству. 2 августа 2020 года Воздушно-десантные войска отмечают 90-летие со дня создания.

Владимир Путин поздравил военных с Днем ВДВ

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником и 90-летием создания ВДВ.

Сообщение опубликовано 2 августа на сайте Кремля.

«Важно, что нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, свято чтит законы боевого братства, в самых сложных, нештатных ситуациях проявляет безупречную выучку, верность присяге и отчизне», — говорится в тексте поздравления.

День рождения Воздушно-десантных войск традиционно отмечается 2 августа. В 2020 году праздничные мероприятия в связи с пандемией коронавируса отменили или сократили. В Бердске состоялось возложение цветов к мемориалу Воинскому братству. В небе над Бердском кружил вертолет с флагом ВДВ.