02.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Задержали 20 человек на акции «Покорми голубей» в поддержку Хабаровска в Питере

14:48 02.08.2020 Фото: vk.com
0

Шествия и пикеты с лозунгами в поддержку хабаровчан в субботу прошли в Калининграде, Пскове, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани и других городах. Сообщают о задержании полусотни активистов.

Задержали 20 человек на акции Покорми голубей в поддержку Хабаровска в Питере
В Новосибирске тодже проводят акции в поддержку Хабаровска, который защищает экс-губернатора Фургала

Субботняя акция называлась «Покорми голубей» и должна была пройти на Дворцовой площади, но её огородили под предлогом дезинфекции. Поэтому организаторы перенесли акцию на одну из улиц близ Невского проспекта в центре города. Здесь предлагали написать письмо поддержки хабаровчанам.

Организовали акцию несколько оппозиционных сил, в том числе «Либертарианская партия» и движение «Открытая Россия». Некоторые люди держали шарики с цветами флага Хабаровского края или изображение голубя с надписью «я/мы Хабаровск». Затем одна из девушек приковала себя наручниками к ограде. Протестующая держала в руках флаг России и Конституцию. Девушка, по имени Анастасия Афанасьева, заявила, что уже якобы семь дней голодает в знак протеста.

После протестующие решили дойти до Дворцовой площади. Они скандировали лозунги «Хабаровск!», «Я/мы, Хабаровск!», «Россия, выходи!» однако полиция и ОМОН не дали им этого сделать. Массовые публичные акции в Петербурге по-прежнему под запретом. В итоге в отношении задержанных составили административные протоколы за нарушение местного карантинного законодательства, передает Фонтанка.

Акции в поддержку Хабаровска прошли также на Дальнем Востоке.

Шествия и пикеты с лозунгами в поддержку хабаровчан также прошли в Калининграде, Пскове, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани и других городах. На них, как свидетельствуют местные СМИ, вышли по несколько десятков человек, почти везде полиция задерживала часть пикетчиков. Наиболее многочисленным было шествие в Иркутске, по оценке сетевого издания «Ирсити», участвовали около 170 человек. Полиция протестующим не препятствовала. Как передает МБХ-медиа, во всех российских городах, где вышли на улицы в поддержку жителей Хабаровского края, задержали около полусотни участников.

В самом Хабаровске под проливным дождем прошла 22-я по счету акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Протестующие прошли маршем по центральным улицам и провели митинг у областной администрации. Люди скандировали «Россия, выходи!», «Фургал — наш выбор!», «Долой царя!». В общей сложности акция продлилась около двух часов. Оценок численности местные СМИ не публиковали; издание DVhab.ru лишь отметило, что «митингующих было меньше, чем в предыдущие субботние акции протеста. В администрации Хабаровска число митингующих оценили в 3,5 тысячи.

По словам вице-спикера хабаровской городской Думы Сергея Зюбра, продолжение протестов только повредит Сергею Фургалу. Тем не менее, вечером 1 августа в Хабаровске начался новый митинг.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Акции что-то изменят?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскАдвокат Ефремова просит перенести заседание с 5 августа. В этот день у него процесс киднепперов в Бердске
18:35 02-08-2020
Адвокат Ефремова просит перенести заседание с 5 августа. В этот день у него процесс киднепперов в Бердске
Авто всмятку: Погибли пассажир и водитель Honda в ночном ДТП с грузовиком MAN в Новосибирске
18:24 02-08-2020
Авто всмятку: Погибли пассажир и водитель Honda в ночном ДТП с грузовиком MAN в Новосибирске
Десантники заблокировали движение по Димитровскому мосту в Новосибирске. 2 августа им можно? 3
18:13 02-08-2020
Десантники заблокировали движение по Димитровскому мосту в Новосибирске. 2 августа им можно?
Шаманов: Обидчикам России придется иметь дело с ВДВ 1
18:02 02-08-2020
Шаманов: Обидчикам России придется иметь дело с ВДВ
Бердск«Презирать и ненавидеть начнут попрошаек»: выплатят 10 000 рублей от Путина в августе на детей от 3 до 16 лет? 4
17:43 02-08-2020
«Презирать и ненавидеть начнут попрошаек»: выплатят 10 000 рублей от Путина в августе на детей от 3 до 16 лет?
БердскОтключат электричество на 23 улицах Бердска 3 августа. Смотрите список 3
17:29 02-08-2020
Отключат электричество на 23 улицах Бердска 3 августа. Смотрите список
Какое новое пособие начнут выплачивать на детей в августе 2020?
17:17 02-08-2020
Какое новое пособие начнут выплачивать на детей в августе 2020?
БердскНа свалке "затишье перед бурей" у кладбища Бердска? На 1 августа сделано для мусорного полигона немало. Смотрите видео 4
17:06 02-08-2020
На свалке
Украла 100 тыс. рублей с чужого банковского счета сотрудница банка под Новосибирском 1
16:57 02-08-2020
Украла 100 тыс. рублей с чужого банковского счета сотрудница банка под Новосибирском
БердскПокупает 5 квартир за 10,2 млн рублей для обитателей идущего под снос дома №6 на ул. Л. Чайкиной власть Бердска 3
16:45 02-08-2020
Покупает 5 квартир за 10,2 млн рублей для обитателей идущего под снос дома №6 на ул. Л. Чайкиной власть Бердска