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Заразились коронавирусом 850 870 человек в России на 2 августа. +5427 за последние сутки

15:10 02.08.2020 Фото: pexels.com
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3649 пациентов выписали из больниц за последние 24 часа как излечившихся от коронавирусной инфекции. Всего вылечились за время пандемии 650 173 россиян. .

Заразились коронавирусом 850 870 человек в России на 2 августа. +5427 за последние сутки
В России выявили 5427 новых случаев коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Заразились коронавирусом 850 870 человек в России на 2 августа. +5427 за последние сутки

Роковые ошибки при коронавирусе: как не умереть от COVID-19, рассказал главный кордиолог МинздраваЗаразились коронавирусом 850 870 человек в России на 2 августа. +5427 за последние суткиЕщё 1838 новостей

За минувшие сутки на 2 августа в России выявили 5427 новых случаев коронавируса, 70 человек умерли, 3649 выписались из больниц, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

При этом у 1565 пациентов (28,8 процента) заболевание протекает без клинических проявлений.

Больше всего новых случаев в Москве — 664, еще 199 зафиксировали в Свердловской области, 168 — в Ханты-Мансийском автономном округе, 163 — в Санкт-Петербурге, 157 — в Подмосковье, 146 — в Нижегородской области, 143 — в Иркутской.

В Новосибирской области, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» +104 заразившихся за 24 часа на утро воскресенья.

Наиболее низкие темпы прироста заболеваемости за сутки отмечены в Подмосковье, Северной Осетии и Еврейской автономной области — 0,2 процента.

Общее число заразившихся с начала эпидемии достигло 850 870. Умерли за все время 14 128 человек, вылечились — 650 173.

По последним данным ВОЗ, во всем мире насчитывается 17,3 миллиона инфицированных, 675 тысяч из них умерли. Больше всего заболевших в США — 4,4 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Иран и Великобритания.

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