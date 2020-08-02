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Экстренное предупреждение: Аномальная жара обрушится со 2 по 6 августа на Бердск

15:49 02.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Как правильно вести себя при температуре свыше +30 градусов, рассказали спасатели.

Экстренное предупреждение: Аномальная жара обрушится со 2 по 6 августа на Бердск
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Сюжет: Инструкция
Экстренное предупреждение: Аномальная жара обрушится со 2 по 6 августа на Бердск

Экстренное предупреждение: Аномальная жара обрушится со 2 по 6 августа на БердскВыпал из окна 4-летний мальчик вместе с москитной сеткой под НовосибирскомЕщё 172 новостей

По данным Западно-Сибирского УГМС, в период со 2 по 6 августа 2020 года по Новосибирской области местами ожидается аномально жаркая погода с температурными значениями +30 С и выше.

Прогнозируется возникновение очагов природных пожаров, нарушения в работе систем электроснабжения, нарушения функционирования систем жизнеобеспечения, гибели людей на водных объектах, сообщили в региональном управлении МЧС.

Всем важно помнить, что самой действенной профилактической мерой возникновения пожаров является соблюдение правил пожарной безопасности, аккуратность и осмотрительность в повседневных делах.

Рекомендации по поведению в жаркую погоду:

• принимайте больше жидкости. Не пейте сразу больше одного стакана. Пейте мелкими глотками, не торопясь. Большую часть жидкости употребляйте утром и днем, вечером и на ночь поменьше, предпочтительно несладкую и лучше негазированную столовую минеральную воду, морсы, соки (кроме гранатового и из темного винограда — они сгущают кровь), зеленый чай. Ограничьте прием лечебной минеральной воды – насыщенный солевой состав может нарушить электролитный обмен и увеличить нагрузку на сердце;

• не употребляйте спиртных напитков, на жаре всасывание алкоголя в кровь усиливается, то есть пьянеет человек быстрее и сильнее, не употребляйте пива;

• не сидите непосредственно под протоком воздуха вентилятора или кондиционера. Комфортная температура для человеческого сна 18-24 градуса. При наличии кондиционера отрегулируйте его на этот диапазон. При отсутствии — перед сном устройте сквозняк минут на 20, на ночь оставьте открытым только одно окно. Большинство летних простуд начинается из-за сквозняков;

• не принимайте холодный душ, если это не привычная для вас процедура. Лучше чаще принимайте душ и ополаскивайте лицо, шею, руки не горячей, но и не холодной водой, процедура должна вызывать чувство комфорта;

• носите одежду светлых тонов и из натуральных тканей. Не выходите на улицу без головного убора (панама, шляпа, кепка). Головной убор должен быть из натуральной ткани, светлого цвета и просторный, чтобы внутри образовалась воздушная подушка, которая предохранит от перегрева;

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону «101», «112» в муниципальную аварийно-спасательную службу по телефону 051. Телефон доверия ГУ МЧС России по НСО 239-99-99.

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Какая температура для вас самая комфортная?

Аноним, 02 августа 2020 17:11
НВР:
17
Аноним, 02 августа 2020 17:32
НВР:
37

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