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Новые правила оформления пособий на детей от 3 до 7 лет установили в России

16:01 02.08.2020 Фото: pixabay.com
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Например, теперь для оформления выплаты гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах.

Новые правила оформления пособий на детей от 3 до 7 лет установили в России
В России упростили оформление пособий на детей от трех до семи лет

В России упростили оформление пособия на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщила пресс-служба правительства.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. С 1 ноября получать пособие станет проще.

«Теперь для оформления выплаты гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах», — говорится в сообщении.

Получать эту информацию госорганы будут сами через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Ежемесячные пособия на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 июня выплачивают семьям с низким доходом — если среднедушевой доход в них не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.

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