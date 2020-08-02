Новые правила оформления пособий на детей от 3 до 7 лет установили в России

В России упростили оформление пособия на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщила пресс-служба правительства.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. С 1 ноября получать пособие станет проще.
«Теперь для оформления выплаты гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах», — говорится в сообщении.
Получать эту информацию госорганы будут сами через систему межведомственного электронного взаимодействия.
Ежемесячные пособия на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 июня выплачивают семьям с низким доходом — если среднедушевой доход в них не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.