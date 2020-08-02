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Летали курятники и бараны: Разрушительный смерч на видео сняли в Кировской области

16:14 02.08.2020 Фото: kawarthanow.com
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Метеорологи-любители сообщают, что Кировская область является самым смерчеопасным местом в России, но снять смерч с такого близкого расстояния удалось впервые.

Летали курятники и бараны: Разрушительный смерч на видео сняли в Кировской области
Разрушительный смерч пронесся в Кировской области

На днях на северо-востоке Кировской области прошел смерч, разрушивший немало построек и прочего имущества местных жителей.

В паблике «Кирс Онлайн» опубликовали видео разрушительного смерча над селом Лойно Верхнекамского района. А «Любительская метеорология в Кирове» сообщила подробности:

«Пострадали кровли у восьми частных жилых домов и автотранспорт. Уничтожен будущий урожай. Пострадавших людей нет. Животных много. С пастбища не вернулся мелкий рогатый скот. У кого-то улетел курятник на другую сторону Камы, часть куриц нашли мертвыми, большую часть не нашли».

Также метеорологи-любители сообщают, что хотя Кировская область является самым смерчеопасным местом в России, снять смерч с такого близкого расстояния удалось впервые.

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От редакции

Какое стихийное бедствие вы видели?

Аноним, 02 августа 2020 17:39
Все леса в стране вырубили, что не вырубили позволили в прошлом году сгореть, сейчас ещё последний Байкал до рубят и у нас по всей России сплошняком смерчи пойдут и песчанные бури, ведь их больше ничто не сдерживает, лесов больше нет.

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