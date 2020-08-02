Летали курятники и бараны: Разрушительный смерч на видео сняли в Кировской области

Метеорологи-любители сообщают, что Кировская область является самым смерчеопасным местом в России, но снять смерч с такого близкого расстояния удалось впервые.

Разрушительный смерч пронесся в Кировской области

На днях на северо-востоке Кировской области прошел смерч, разрушивший немало построек и прочего имущества местных жителей.

В паблике «Кирс Онлайн» опубликовали видео разрушительного смерча над селом Лойно Верхнекамского района. А «Любительская метеорология в Кирове» сообщила подробности:

«Пострадали кровли у восьми частных жилых домов и автотранспорт. Уничтожен будущий урожай. Пострадавших людей нет. Животных много. С пастбища не вернулся мелкий рогатый скот. У кого-то улетел курятник на другую сторону Камы, часть куриц нашли мертвыми, большую часть не нашли».

Также метеорологи-любители сообщают, что хотя Кировская область является самым смерчеопасным местом в России, снять смерч с такого близкого расстояния удалось впервые.