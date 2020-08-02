Умерла вдова Арнольда Каца Сильвия Натановна в Германии

Губернатор Андрей Травников и спикер заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив выразили глубокие соболезнования родным и близким Сильвии Кац.

Долгие годы творческой жизни Сильвии Натановны связаны с Новосибирской государственной филармонией

1 августа в Дюссельдорфе (Германия) ушла из жизни вдова Арнольда Михайловича Каца Сильвия Натановна Кац (Пекелис). Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив выразили искренние соболезнования родным и близким Сильвии Натановны в связи с ее кончиной.

Верная спутница и соратница создателя Новосибирского академического симфонического оркестра, Сильвия Натановна пользовалась заслуженным уважением близких и коллег. Долгие годы творческой жизни Сильвии Натановны связаны с Новосибирской государственной филармонией как мастера художественного слова Музыкально-литературного лектория.

После ухода Арнольда Михайловича Каца Сильвия Натановна внесла огромный вклад в сохранение памяти о великом дирижере. С помощью Сильвии Натановны был сформирован основной фонд Музея Арнольда Каца, находящегося в Новосибирской государственной филармонии. При участии Сильвии Натановны вышла в свет книга «Помним таким. Арнольд Кац», посвященная памяти маэстро.