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Умерла вдова Арнольда Каца Сильвия Натановна в Германии

16:23 02.08.2020 Фото: Nso.ru
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Губернатор Андрей Травников и спикер заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив выразили глубокие соболезнования родным и близким Сильвии Кац.

Умерла вдова Арнольда Каца Сильвия Натановна в Германии
Долгие годы творческой жизни Сильвии Натановны связаны с Новосибирской государственной филармонией
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Умерла вдова Арнольда Каца Сильвия Натановна в Германии

Умерла вдова Арнольда Каца Сильвия Натановна в ГерманииУбил COVID-19: Погибли от коронавируса еще 6 пациентов за сутки на 2 августа в Новосибирской области. Всего 240 жертвЕщё 348 новостей

1 августа в Дюссельдорфе (Германия) ушла из жизни вдова Арнольда Михайловича Каца Сильвия Натановна Кац (Пекелис). Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив выразили искренние соболезнования родным и близким Сильвии Натановны в связи с ее кончиной.

Верная спутница и соратница создателя Новосибирского академического симфонического оркестра, Сильвия Натановна пользовалась заслуженным уважением близких и коллег. Долгие годы творческой жизни Сильвии Натановны связаны с Новосибирской государственной филармонией как мастера художественного слова Музыкально-литературного лектория.

После ухода Арнольда Михайловича Каца Сильвия Натановна внесла огромный вклад в сохранение памяти о великом дирижере. С помощью Сильвии Натановны был сформирован основной фонд Музея Арнольда Каца, находящегося в Новосибирской государственной филармонии. При участии Сильвии Натановны вышла в свет книга «Помним таким. Арнольд Кац», посвященная памяти маэстро.

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