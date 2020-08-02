Разрешил тренироваться спортсменам и любителям ЗОЖ с 1 августа губернатор Новосибирской области

В Новосибирской области возобновлены тренировки физкультурно-оздоровительных групп

Во время рабочей поездки в Кировский район к Губернатору Андрею Травникову обратились родители юных хоккеистов с просьбой разрешить возобновить после периода противоэпидемических ограничительных мер на спортивных объектах тренировки физкультурно-оздоровительных групп, наряду с профессиональными спортсменами.

Андрей Травников отметил, что эпидемическая ситуация в регионе позволяет возобновить тренировки организованных групп спортсменов, включая физкультурно-оздоровительные. «Тренировочный процесс можно начать уже сегодня. Все организованные группы, ребятишки, которые занимаются с тренером в государственных и муниципальных школах, все должны иметь возможность с 1 августа приступить к тренировкам», – подчеркнул Губернатор.

Глава региона поручил министру физической культуры и спорта Новосибирской области Сергею Ахапову довести до сведения муниципальных и государственных учреждений принятые изменения в нормативные акты, позволяющие возобновить тренировочный процесс с 1 августа и направить по этому поводу разъяснения спортивным организациям и школам.