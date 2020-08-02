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Разрешил тренироваться спортсменам и любителям ЗОЖ с 1 августа губернатор Новосибирской области

16:33 02.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Андрей Травнвиков поручил региональному министру спорта разъяснить спортшколам и секциям, как должны проходить тренировки в коронавирус.

Разрешил тренироваться спортсменам и любителям ЗОЖ с 1 августа губернатор Новосибирской области
В Новосибирской области возобновлены тренировки физкультурно-оздоровительных групп

Во время рабочей поездки в Кировский район к Губернатору Андрею Травникову обратились родители юных хоккеистов с просьбой разрешить возобновить после периода противоэпидемических ограничительных мер на спортивных объектах тренировки физкультурно-оздоровительных групп, наряду с профессиональными спортсменами.

Андрей Травников отметил, что эпидемическая ситуация в регионе позволяет возобновить тренировки организованных групп спортсменов, включая физкультурно-оздоровительные. «Тренировочный процесс можно начать уже сегодня. Все организованные группы, ребятишки, которые занимаются с тренером в государственных и муниципальных школах, все должны иметь возможность с 1 августа приступить к тренировкам», – подчеркнул Губернатор.

Глава региона поручил министру физической культуры и спорта Новосибирской области Сергею Ахапову довести до сведения муниципальных и государственных учреждений принятые изменения в нормативные акты, позволяющие возобновить тренировочный процесс с 1 августа и направить по этому поводу разъяснения спортивным организациям и школам.

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От редакции

У вас получалось заниматься спортом в коронавирус?

Владимир Головин, 02 августа 2020 17:09
Это откуда же Вы взяли, что разрешены тренировки любителям ЗОЖ?
Прочитайте внимательно приказ Минспорта РФ № 497 от 8 июля и распоряжение Губернатора НСО №301 от 27 июля! Разрешены только официальные всероссийские и межрегиональные соревнования с допуском участников со справками об отсутствии Covid и тренировки профессионалов и спортсекций по программе спортивной подготовки!

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