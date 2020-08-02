02.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Украла 100 тыс. рублей с чужого банковского счета сотрудница банка под Новосибирском

16:57 02.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
1 1

Подозреваемая была задержана сотрудниками полиции. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Украла 100 тыс. рублей с чужого банковского счета сотрудница банка под Новосибирском
Владелец депозита остался без денег

Полицейские задержали подозреваемую в краже денежных средств с банковского счета, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области 2 августа.

Сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции № 7 «Ленинский» Управления МВД России по городу Новосибирску в ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлена подозреваемая в совершении кражи денежных средств с банковского счета. Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.

Как установили полицейские, ранее не судимая 40-летняя жительница Краснообска, являясь сотрудником банка и имея доступ к его счетам в силу своих должностных обязанностей в марте текущего года перевела денежные средства на свой счет, после чего продолжала работать. Подозреваемая была задержана сотрудниками полиции. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Проводится расследование.

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Надеялась, что не поймают?

Аноним, 02 августа 2020 17:14
"Как установили полицейские, ранее не судимая 40-летняя жительница Краснообска, являясь сотрудником банка и имея доступ к его счетам в силу своих должностных обязанностей в марте текущего года перевела денежные средства на свой счет, после чего продолжала работать. Подозреваемая была задержана сотрудниками полиции. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде."

Я искренне не понимаю почему она не заключена под стражу на сегодня? Подозреваю, что укради она эти деньги из кассы супермаркета, она бы уже сидела, что за льготы оптовикам?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскАдвокат Ефремова просит перенести заседание с 5 августа. В этот день у него процесс киднепперов в Бердске
18:35 02-08-2020
Адвокат Ефремова просит перенести заседание с 5 августа. В этот день у него процесс киднепперов в Бердске
Авто всмятку: Погибли пассажир и водитель Honda в ночном ДТП с грузовиком MAN в Новосибирске
18:24 02-08-2020
Авто всмятку: Погибли пассажир и водитель Honda в ночном ДТП с грузовиком MAN в Новосибирске
Десантники заблокировали движение по Димитровскому мосту в Новосибирске. 2 августа им можно? 3
18:13 02-08-2020
Десантники заблокировали движение по Димитровскому мосту в Новосибирске. 2 августа им можно?
Шаманов: Обидчикам России придется иметь дело с ВДВ 1
18:02 02-08-2020
Шаманов: Обидчикам России придется иметь дело с ВДВ
Бердск«Презирать и ненавидеть начнут попрошаек»: выплатят 10 000 рублей от Путина в августе на детей от 3 до 16 лет? 4
17:43 02-08-2020
«Презирать и ненавидеть начнут попрошаек»: выплатят 10 000 рублей от Путина в августе на детей от 3 до 16 лет?
БердскОтключат электричество на 23 улицах Бердска 3 августа. Смотрите список 3
17:29 02-08-2020
Отключат электричество на 23 улицах Бердска 3 августа. Смотрите список
Какое новое пособие начнут выплачивать на детей в августе 2020?
17:17 02-08-2020
Какое новое пособие начнут выплачивать на детей в августе 2020?
БердскНа свалке "затишье перед бурей" у кладбища Бердска? На 1 августа сделано для мусорного полигона немало. Смотрите видео 4
17:06 02-08-2020
На свалке
Украла 100 тыс. рублей с чужого банковского счета сотрудница банка под Новосибирском 1
16:57 02-08-2020
Украла 100 тыс. рублей с чужого банковского счета сотрудница банка под Новосибирском
БердскПокупает 5 квартир за 10,2 млн рублей для обитателей идущего под снос дома №6 на ул. Л. Чайкиной власть Бердска 3
16:45 02-08-2020
Покупает 5 квартир за 10,2 млн рублей для обитателей идущего под снос дома №6 на ул. Л. Чайкиной власть Бердска