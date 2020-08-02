Украла 100 тыс. рублей с чужого банковского счета сотрудница банка под Новосибирском

Подозреваемая была задержана сотрудниками полиции. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Владелец депозита остался без денег

Полицейские задержали подозреваемую в краже денежных средств с банковского счета, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области 2 августа.

Сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции № 7 «Ленинский» Управления МВД России по городу Новосибирску в ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлена подозреваемая в совершении кражи денежных средств с банковского счета. Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.

Как установили полицейские, ранее не судимая 40-летняя жительница Краснообска, являясь сотрудником банка и имея доступ к его счетам в силу своих должностных обязанностей в марте текущего года перевела денежные средства на свой счет, после чего продолжала работать. Подозреваемая была задержана сотрудниками полиции. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Проводится расследование.