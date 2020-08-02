Разбился частный самолет Cessna с людьми на борту под Калининградом

Из упавшего самолета пришлось деблокировать девушку. У нее множество переломов. Всех госпитализировали. Борт выполнял коммерческий полет.

Легкомоторный самолет с тремя людьми на борту упал под Калининградом

Легкомоторный самолет разбился в Калининградской области 2 августа. На борту находились три человека. Они пострадали в результате инцидента, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

«В 15:15 поступило сообщение о падении в районе поселка Стрельцово под Калининградом частного легкомоторного самолета Cessna, на борту которого находились три человека — двое мужчин и одна женщина», — говорится в сообщении.

Они сумели покинуть борт частного самолета. Их госпитализировали. При этом из самолета пришлось деблокировать девушку. У нее множество переломов.

Самолет выполнял коммерческие полеты. Сейчас устанавливаются причины произошедшего, следователи вышли на место происшествия, сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.