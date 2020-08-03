Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются

Набор сотрудников ОА «БЭМЗ» на вакансии от рабочего до инженера.

АО БЭМЗ требуются: — Регулировщик РЭА



— Инженер-конструктор (проектирование электромеханических устройств)

— Инженер-технолог

— Инженер АСУП

— Архивариус

— Специалист по охране труда

— Мастер ПРИМ (опыт)

— Кладовщик (металл)



— Слесарь-ремонтник вентиляционного оборудования (опыт)

— Слесарь-ремонтник 6 разряд

— Пескоструйщик

— Полировщик

— Шлифовщик

— Штамповщик

— Столяр (возможно обучение) Обращаться: отдел кадров ОАО БЭМЗ,

проезд м/т №15, 18, ост. «Зеленая роща».

т. 8 (383-41) 4-46-38, 8-923-255-46-38

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