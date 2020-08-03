03.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Газета «Курьер.Среда.Бердск» возобновила выпуск с 29 июля 2020. Покупайте свежий номер!

10:22 03.08.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
1

С июля мы начинаем выпуск, но пока по сокращенному варианту. Приглашаем наших партнеров разместить рекламу в спецвыпуске 29 июля. Тем самым вы поможете команде нашей редакции оставаться на плаву.

Газета Курьер.Среда.Бердск возобновила выпуск с 29 июля 2020. Покупайте свежий номер!

Дорогие читатели! В апреле 2020 года из-за сложной ситуации с пандемией редакция «Курьер.Среда.Бердск» временно приостанавливала выпуск газеты. С июля мы начинли выпуск, но пока по сокращенному варианту. Уже есть график выхода спецвыпусков газеты «Курьер.Среда.Бердск» до конца 2020 года. У нас выйдут номера, посвященные медицине, Конституции и правам граждан, культуре и историческому наследию Бердска.

29 июля 2020 – выйдет спецвыпуск о медицине, о борьбе с коронавирусом и различными полезными инструкциями.

Далее график таков: 26 августа, 16 сентября, 7 октября, 28 октября, 18 ноября, 16 декабря.
Если ситуация на рынке рекламы изменится в лучшую сторону, то мы возобновим периодичность выхода на обычную – каждую среду.

Купить газету «Курьер.Среда.Бердск» 29 июля 2020 года вы сможете в тех же точках: киосках печати, магазинах сети «Продсиб», в редакции.

Приглашаем наших партнеров разместить рекламу в спецвыпуске 29 июля. Тем самым вы поможете команде нашей редакции оставаться на плаву.

Надеемся, что вы будете рады вновь взять в руки печатный «Курьер.Среда.Бердск», который не выходил 4 месяца.
Мы вас любим и все 17 лет работаем для вас.
Да, 16 июля нам уже 17 лет. Самим не верится.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Купите номер "Курьер.Среда.Бердск" - поддержите газету.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Вспышку COVID-19 после открытия границы с Россией боятся в Абхазии
11:45 03-08-2020
Вспышку COVID-19 после открытия границы с Россией боятся в Абхазии
БердскОт жуткого пожарища спасали сосновый бор: замкнуло провода и загорелся столб ЛЭП на ул. Морская Бердска
11:34 03-08-2020
От жуткого пожарища спасали сосновый бор: замкнуло провода и загорелся столб ЛЭП на ул. Морская Бердска
Отказался рассматривать иск к Путину о нарушении прав детей старше 16 лет суд. Им не положены «коронавирусные» выплаты
11:30 03-08-2020
Отказался рассматривать иск к Путину о нарушении прав детей старше 16 лет суд. Им не положены «коронавирусные» выплаты
Задохнулась угарным газом семья из 4-х человек на турбазе Алтая. Директора задержал СК
11:27 03-08-2020
Задохнулась угарным газом семья из 4-х человек на турбазе Алтая. Директора задержал СК
БердскИщем двух редакторов на сайты!
11:24 03-08-2020
Ищем двух редакторов на сайты!
Что нужно делать в полнолуние 3 августа 2020 года каждому знаку зодиака для заряда мощной энергетикой до конца года 7
11:22 03-08-2020
Что нужно делать в полнолуние 3 августа 2020 года каждому знаку зодиака для заряда мощной энергетикой до конца года
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются 13
11:22 03-08-2020
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
Еще 6 трупов: Скончались от COVID-19 мужчины 50 и 62 лет, женщины 61, 65, 69 и 81 года за сутки на 3 августа в Новосибирской области
11:16 03-08-2020
Еще 6 трупов: Скончались от COVID-19 мужчины 50 и 62 лет, женщины 61, 65, 69 и 81 года за сутки на 3 августа в Новосибирской области
Бердск"Как вы, карлики и карлицы ниже 175 см, чувствуете себя рядом с нормальными?": Топчут муравьев низкие люди из-за "комплексов", уверен житель Бердска 1
11:15 03-08-2020
Плюс 106 зараженных COVID-19 за сутки на 3 августа в Новосибирской области. Всего больны 9 654
11:13 03-08-2020
Плюс 106 зараженных COVID-19 за сутки на 3 августа в Новосибирской области. Всего больны 9 654