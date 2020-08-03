Как закрыть компанию без стресса: Пошаговая инструкция по ликвидации ООО в Бердске, Искитиме и Новосибирске

Открыть ООО намного проще, чем закрыть. Чтобы вам не отказали в государственной регистрации ликвидации ООО, нужно вовремя подавать все документы, и заполнять их правильно. Рассказываем подробности этого кропотливого процесса.

Ликвидация предприятия — длительный и затратный процесс

Если вы приняли решение закрыть ООО, на вас падает ворох дел: расчеты с сотрудниками, выполнение оставшихся обязательств под договорам, раздел имущества, если вы не один учредитель и прочее. А еще нужно провести процедуру ликвидации в соответствии с законом, которая сама по себе долгая и кропотливая.

На официальном сайте федеральной налоговой службы есть инструкция из 8 шагов, однако даже в ней не отображены все нюансы процедуры.

Рассмотрим ситуацию ликвидации ООО с одним учредителем. Если учредителей больше, процедура аналогичная, только подписывают документы не один учредитель, а все, без исключения.

Порядок действий:



1. Принять решение о ликвидации и издать соответствующий документ. В «Решении» укажите, кто назначен ликвидатором (им можете быть вы), его паспортные данные. Закрытием может заниматься ликвидационная комиссия, тогда нужно перечислить весь ее состав.

2. Заполните «Уведомление о ликвидации юридического лица» (форма № Р15001). Для этого удобно скачать на официальном сайте налоговой инспекции программу подготовки документов для государственной регистрации («ППДГР») в разделе «Программные средства», по ссылке «Подготовка документов для государственной регистрации». Ищите в папке со скачанными файлами форму уведомления. Учтите, что лицо, подающее уведомление — ликвидатор. Поставьте галочку в соответствующем поле. Заполняйте паспортные данные один в один. Если написано место рождения «С. ЯРКОЕ», не пишите «СЕЛО ЯРКОЕ».

3. Несите уведомление и решение к нотариусу.

4. Подавайте уведомление и решение в налоговую инспекцию в течение 3-х рабочих дней после принятия решения. В налоговой вам выдадут расписку.

5. Размещайте информацию о ликвидации в «Вестнике государственной регистрации». Подать заявку можно в региональном отделении вестника или через официальный сайт. На сайте сообщение сформируют автоматически после заполнения формы в разделе «Публикация сообщений», в рубрике «О существенных фактах». Исходя из количества знаков, посчитают стоимость публикации.

С декабря 2019 появилось еще одно требование. Теперь необходимо опубликовать уведомление о ликвидации юридического лица в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс). Сделать это можно через соответствующий онлайн-сервис.

6. Уведомите кредиторов о ликвидации. Если кредиторов, известных вам, нет, то можно считать, что разместив в информацию в «Вестнике государственной регистрации», вы выполнили все необходимое. Если кредиторы есть, уведомите каждого письменно о ликвидации ООО, с указанием срока предъявления требований. Копии уведомлений сохраняйте.

7. По истечении двух месяцев после публикации в СМИ, вы составляете промежуточный ликвидационный баланс и подаете в налоговую уведомление о составлении промежуточного ликвидационного баланса. Это уже известная вам форма № Р15001, которую вы заполняете с помощью «ППДГР». Заверяете нотариально.

8. Подаете в налоговую пакет документов:

— заявление о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией (форма № Р16001) — оно тоже есть в средствах «ППДГР», заверьте у нотариуса;

— ликвидационный баланс окончательный; его утверждают учредители;

«Утвердить» — это значит либо приложить отдельным документом решение об утверждении ликвидационного баланса (окончательного) либо сделать на самом документе отметку о том, что он утвержден решением таким-то такого-то числа.

— квитанция об оплате госпошлины в размере 800 рублей.

Документы в налоговую вы можете предоставлять лично или отправить по почте.

Можно подать документы в электронном виде с помощью сервиса «Подача электронных документов на государственную регистрацию». При формировании электронного пакета образы документов должны быть отсканированы с учетом определенных технических требований и подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, либо нотариуса. Подать документы можно также через МФЦ.

9. Ждете лист записи ЕГРЮЛ и уведомление о снятии с учета юридического лица в налоговом органе.

Предупреждение

У вас не должно быть задолженностей по налогам и отчетностям за прошлые налоговые периоды. Также до подачи документов вы должны сдать всю отчетность за текущий год. Налоговый орган, который проводит государственную регистрацию ликвидации ООО, будет запрашивать сведения из пенсионного фонда и налоговой инспекции по месту регистрации компании. Если вы закрываетесь в августе 2020 года, то вы сдаете в ПФР не только СЗВМы вплоть до июля 2020, но и СЗВМ-стаж за 2020 год (если бы вы не закрывались, то сдавали бы его в начале 2021 года). В налоговой тоже должна быть к этому моменту вся отчетность за 2020 год. Проверьте также, нет ли у вас старых штрафов и прочих невыполненных обязательств.

К денежным тратам при закрытии ООО (если вы этим занимаетесь сами, а не привлекаете стороннее лицо) относятся расходы на нотариуса, госпошлина (если вы подаете документы не в электронном виде), публикация сообщения в СМИ.