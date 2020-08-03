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В темном платье с крупными белыми цветами вышла замуж Наталья за Петра Геннадьевича 31 июля в Бердске. У невесты есть три милых дочки

23:16 03.08.2020, Ольга Щенятская Фото: Ольга Щенятская
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Узнав, что женщина свободна, Петр Геннадьевич стал ухаживать, а потом сказал «Никуда ты не денешься». У каждого из супругов свое производство, а теперь у них свой общий дом и небольшое хозяйство.

В темном платье с крупными белыми цветами вышла замуж Наталья за Петра Геннадьевича 31 июля в Бердске. У невесты есть три милых дочки
Праздник в большой семье Натальи и Петра Геннадьевич

Наталья рассказала, что с будущем мужем они работали по соседству. Наталья была разведена. Петр Геннадьевич узнал, что она свободна, и стал ухаживать, а потом сказал: «Никуда ты не денешься».

— Люди взрослые, но было принято решение, что ему любовница не нужна, и я любовницей быть не хочу, — рассказывает невеста.

Наталья руководит филиалом транспортной компании. У Петра Геннадьевича тоже свое производство в Бердске. Теперь у них общий дом и небольшое хозяйство, разводят всяких птичек, по словам Натальи.

В день свадьбы на ней приталенное платье темного цвета с крупными белыми цветами и белое ожерелье.

— Платье выбрала со слезами на глазах, — смеется невеста. — Хотелось однотонное, а поправилась, надо было искать что-то. Платье, с одной стороны, нарядное, а с другой стороны — потом кожаную куртку надела и щеголяй.

Молодую семью поздравили близкие, в числе которых мама Натальи и три дочки.

Праздник-праздником, а дела никто не отменял.

После ЗАГСа молодожены поедут в ресторан, пообедать. Потом Петр Геннадьевич поедет на работу, рассказывает Наталья. Праздновать день свадьбы продолжат вечером, дома.

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Маша, 31 июля 2020 22:40
Молодец Перт Геннадьевич! Совет да любовь! Очень красивая и приятная пара!)
Adeli, 01 августа 2020 00:07
Невеста красотка! и платье очень красивое и идёт ей!
Евгений, 01 августа 2020 06:23
Молодцы
Аноним, 01 августа 2020 07:35
Кто это?
Юлия, 01 августа 2020 12:34
Просто счастливые люди!
Аноним, 01 августа 2020 09:33
Зачем людям, вся эта информация?
Аноним, 01 августа 2020 11:00
И зачем мне это в ленте?
Аноним, 01 августа 2020 16:07
Молодцы счастья
Нинель, 01 августа 2020 17:58
И что тут интересного?
Аноним, 01 августа 2020 18:18
А кто это????
Вася, 02 августа 2020 12:54
Люди.
Vera, 01 августа 2020 20:01
Mолодцы
Вера, 01 августа 2020 20:02
Mолодцы
Мисс, 02 августа 2020 10:37
И? Кто это?
Аноним, 02 августа 2020 14:57
Чо к чему.
Аноним, 03 августа 2020 00:09
Ничего особенного зачем написали?
Лана, 03 августа 2020 02:15
А мне приятно читать такие новости - люди женятся, счастливы. Что только негатив писать? Порадуйтесь за людей.
Поздравляю!!!
evro, 03 августа 2020 09:27
А,если бы Наталья была обычной кассиршей в магазине, Петр бы обратил на нее внимание? Или,наоборот, Петр был бы сантехником, Наталья обратила бы на него внимание,приняла бы его ухаживания? Ничего личного,просто обычный вопрос. А новой семье - только счастливой жизни!
Из Самары., 03 августа 2020 13:58
А что у вас в Бердске так редко свадьбы играют, что о каждой из них надо писать на новостном городском сайте, кто как одет был? Ну и новость городского масштаба!

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