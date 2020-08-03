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5 млн депутатских денег мало? Ремонт убитой дороги на кладбище Бердска зависит от финансирования, заявил вице-мэр Захаров

13:24 03.08.2020, Алина Бурова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Отремонтировали всего 430 метров дороги. В ямах и колдобинах остались 4 750 метров кладбищенской дороги.

5 млн депутатских денег мало? Ремонт убитой дороги на кладбище Бердска зависит от финансирования, заявил вице мэр Захаров
Вот так выглядела дорога на кладбище без ремонта

5 млн рублей были выделены на ремонт дороги до городского кладбища по ул. Полевой в Бердске. Деньги направлял из депутатского фонда горсовет Бердска.

29 июля вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров ответил на повторный запрос редакции «Курьер. Среда. Бердск». Он заявил, что ремонтирует дорогу ООО «ДорЖилСтрой» . Работы выполняются от здания в СНТ «Бытовик» 64 до здания в СНТ «Бытовик» 78, но дальнейший ремонт 4750 метров кладбищенской дороги будет зависеть от наличия денег.

— Дальнейшие работы по ремонту ул. Полевая будут зависеть от выделяемых бюджетных средств, — прокомментировал Владимир Николаевич.

Напомним, что в первом редакционном запросе, направленном Захарову, он ответил, что ремонт оставшейся проезжей части будет проводиться по мере выделения средств.

— По состоянию на 14 июля 2020 года работы по ул. Полевая находятся на стадии завершения. В соответствии с заключенным муниципальным контрактом стоимость планируемых к выполнению работ составляет 4 982 293 рублей. Планируется отремонтировать 430 метров дороги, — сообщил вице-мэр 15 июля.

Остались без ответа вопросы направленные повторно:

1. Кто принимал решение о ремонте данного участка дороги (дороги на кладбище) и какой участок дороги планировался ремонтировать – укажите начало и конец участка.

2. На 20 июля 2020 года отремонтирована дорога вдоль забора кладбища, сколько стоит ремонт данного участка?

3.Какие участки дороги на кладбище планируется ремонтировать летом 2020 года еще? Укажите точный участок. Будет ли это участок до кладбища со стороны Бердска, или участок в сторону будущего полигона ТКО в с.Маяк Искитимского района?

4. Будет ли и когда ремонтироваться участок дороги на кладбище от магазина «Комбат» и до самого кладбища? Сколько денег требуется на ремонт всей дороги?

5. Почему предпочтение при выборе участка дороги на кладбище отдали около самого кладбища, если там дорога была гораздо лучше, чем дорога до него со стороны Бердска? Кто принимал данный выбор и данное решение?

На период с 2019-2025 год для ремонта и строительства дорог в Бердске будет выделено 901, 10 млн рублей, которые, по плану управления дорожным строительством, пойдут для ремонта Ленина, Полевой, Первомайской, Красный Сокол и других.

5 млн депутатских денег мало? Ремонт убитой дороги на кладбище Бердска зависит от финансирования, заявил вице мэр Захаров
Отремонтированный участок дороги на кладбище протяженностью 430 метров в Бердске
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От редакции

5 миллионов - много для этого участка?

Nomad47, 02 августа 2020 15:10
Разброс стоимости оного квадратного метра большой от 400 рублей до 1000. Кто знает какова ширина дороги?
Николай, 02 августа 2020 17:07
О сём думал Захаров Владимир, когда тратил деньги, выделенные депутатами на ремонт более 25 лет аварийного участка? Опять он "кормит завтраками": пока частный транспорт и маршрутки будут ломать подвеску не определённое время. Вопросы у корреспондента Курьер.Среда.Бердск поставлены точно, трудно что-либо добавить. Почему для Захарова с большим опытом работы в голове не было таких мыслей? Теперь он нам объясняет, что "земля имеет форму чемодана"! Другой, по виду трудяга, тоже мямлит, сто сильно переживает, а по факту сделал не то. Вопрос не решают!
Николай, 02 августа 2020 17:11
О чём думал Захаров Владимир, когда тратил деньги, выделенные депутатами на ремонт более 25 лет аварийного участка? Опять он "кормит завтраками": пока частный транспорт и маршрутки будут ломать подвеску не определённое время. Вопросы у корреспондента Курьер.Среда.Бердск поставлены точно, трудно что-либо добавить. Почему для Захарова с большим опытом работы в голове не было таких мыслей? Теперь он нам объясняет, что "земля имеет форму чемодана"! Другой, по виду трудяга, тоже мямлит, что сильно переживает, а по факту сделал не то. Вопрос не решают!
Аноним, 02 августа 2020 18:12
А как же наши мусоровозы будут ездить до свалки по таким плохим дорогам?? А это со всей области... Что подумают о нашем городе? Как тебе такое, Захаров???
Александр, 02 августа 2020 19:04
Эта дорога не предназначена для грузовиков. Толщина "подушки" менее 30-40см во многих местах. Вот её и разбило за эти годы. Её нужно полностью вскрывать и делать заново, как это было сделано от АЗС Хорос до магазина "Комбат".
А если полигон не будет иметь въезда с трассы, а только через эту дорогу, то уверен, что весь Бердск встанет на митинг! Это ж огромный поток грязи, грузового транспорта и частного транспорта с соседних посёлков пойдёт через ВЕСЬ город!
Александр, 02 августа 2020 18:54
НВР:
По моим расчётам, это примерно 1500руб/м2 дороги с учётом обочин по 1 м справа и слева. Т.е. если там снимали весь асфальт, выравнивали/добавляли щебень и "подушку", тромбовали всё и заново укатывали в 2 слоя асфальта, тогда норм. Иначе где-то от 700000руб до 1000000руб попилили)
igk63, 02 августа 2020 22:59
Весь Перцк станет на митинг-Саша не смешите бердчан. Посмотрите сколько сотен комментариев о подачке в 10 тырлов и сколько коментов о проблеме свалки.И всё станет понятно.
Аноним, 03 августа 2020 00:18
От 10 тысяч они разбогатеют, фу как противно когда такая молодёжь боятся подпись поставить против свалки, в Академгородке 100% не допустили бы свалку строить, а у нас пожалуйста везите со всего региона главное 10 тысяч заплатите.
Гость, 03 августа 2020 08:45
Да уже ясно фсё с чиновниками! И их ответы понятны! "В дали виднелся красный буй..."!
Александр, 03 августа 2020 10:32
ямочный ремонт хотя бы сделали на оставшемся убитом участке.
Аноним, 03 августа 2020 13:08
Они не догадаются сделать ямочный ремонт. Безразличие. Как об стенку горох!

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