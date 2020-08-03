03.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Йога для беременных в Бердске: Без скручиваний и прогибов тренироваться с животом, советует врач Ксения Сапранкова

10:30 03.08.2020, Ольга Щенятская Фото: https://www.pexels.com/
0

В период пандемии фитнес-центры закрыты, а если кто-то и проводит групповые занятия, то в обход ограничений, на свой страх и риск. Если беременная женщина решит заниматься индивидуально с тренером, то ей нужно знать некоторые вещи.

Йога для беременных в Бердске: Без скручиваний и прогибов тренироваться с животом, советует врач Ксения Сапранкова
Йога для беременных полезна, если заниматься правильно

Из-за пандемии мы терпим ограничения. Например, нельзя пойти поплавать в бассейне или позаниматься в фитнес-центре. Тем, не менее, потребности у людей остаются, и они пытаются их удовлетворить. В условиях социального дистанцирования, народ обращается за помощью в соцсети.

27 июля в группе «Подслушано в Искитиме» появилось сообщение.

— В Искитиме есть какие либо занятия для беременных? Йога бассейн или что то подобное. Или может в Бердске? — спрашивает читатель.

В такой ситуации мало кто может дать четкий ответ.

— Была информация, что полное снятие ограничений в феврале, если будет всё хорошо. Думаю, что йогу для беременных откроют в числе последних, — замечает один из читателей.
— Был недавно в МФЦ. Очень громко долбила ритмичная музыка. За стенкой у них спортивный клуб и он работает (про беременных не знаю) — пишет пользователь.
— В ЖК что-то было в 2016 году, по крайне мере, правда, мне об этом сказали только когда ожидали скорую везти прям с ЖК в роддом. По поводу бассейна, советую в коралле узнать, вроде что то было…. там даже плаванье для младенцев есть, раз дочку водила, — отвечает подписчица.

Кому-то наиболее успешным кажется вариант онлайн-занятий.

— Открываем поисковик и к запросу «йога для беременных» добавляем слово «онлайн». И сиди выбирай: платно, бесплатно, с инструктором — на что денег и фантазии хватит.
Предприимчивые люди тут же предлагают свои услуги и просят написать в личку.

Разъяснения по поводу занятий йогой в период беременности дает специалист.

— Отвечая на вопрос, можно ли заниматься йогой во время беременности, прежде всего хочу сказать, что йога является одной из самых безопасных рекомендуемых физических активностей во время беременности. Потому что, во-первых, дыхательные практики, которые используются в йоге, могут подготовить женщину, к тому, чтобы правильно дышать при родах. Кроме этого, можно подготовить мышцы тазового дна, чтобы процесс родов также прошел безопасно, — рассказывает спортивный врач, сертифицированный тренер по йоге, пилатесу и функциональному тренингу Ксения Сапранкова. — Кроме этого, естественно, во время беременности с ростом плода, возрастает нагрузка на тело женщины, прежде всего, на ее спину, на поясничный отдел позвоночника, и естественно, мягкие практики йоги могут помочь растягивать мышцы и держать их в адекватном тонусе, чтобы будущей маме было легче в этот период.

Ксения Сапранкова отмечает, что практики, которые применяются во время беременности, отличаются по своему наполнению от тех практик, к которым привычны уже опытные тренирующиеся. Некоторые асаны противопоказаны для беременных, так как могут навредить.
Из комплекса для беременных нужно исключить асаны, где есть глубокий наклон, скручивание и прогибы в пояснице. Некоторые асаны нужно адаптировать, по словам Ксении. Например, асаны, которые на «баланс», лучше практиковать с опорой, в некоторых асанах лучше использовать поддержки (специальные кирпичи для йоги или подушки).

Естественно, нужно всегда проконсультироваться со своим лечащим врачом, чтобы не было никаких противопоказаний к физической активности: угроз выкидыша, гистоза, эклампсии, повышенного давления, избыточного тонуса матки. То есть, если доктор разрешил, тогда нужно найти своего тренера, учителя именно по йоге для беременных, и смело приступать к практикам, — говорит Ксения Сапранкова.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Йога для беременных - это тренд?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск4 часа кричал голодный ребенок рядом со смертельно пьяными спящими родителями в доме №131 по ул. Первомайской Бердска
11:57 03-08-2020
4 часа кричал голодный ребенок рядом со смертельно пьяными спящими родителями в доме №131 по ул. Первомайской Бердска
Вспышку COVID-19 после открытия границы с Россией боятся в Абхазии
11:45 03-08-2020
Вспышку COVID-19 после открытия границы с Россией боятся в Абхазии
БердскОт жуткого пожарища спасали сосновый бор: замкнуло провода и загорелся столб ЛЭП на ул. Морская Бердска
11:34 03-08-2020
От жуткого пожарища спасали сосновый бор: замкнуло провода и загорелся столб ЛЭП на ул. Морская Бердска
Отказался рассматривать иск к Путину о нарушении прав детей старше 16 лет суд. Им не положены «коронавирусные» выплаты
11:30 03-08-2020
Отказался рассматривать иск к Путину о нарушении прав детей старше 16 лет суд. Им не положены «коронавирусные» выплаты
Задохнулась угарным газом семья из 4-х человек на турбазе Алтая. Директора задержал СК
11:27 03-08-2020
Задохнулась угарным газом семья из 4-х человек на турбазе Алтая. Директора задержал СК
БердскИщем двух редакторов на сайты!
11:24 03-08-2020
Ищем двух редакторов на сайты!
Что нужно делать в полнолуние 3 августа 2020 года каждому знаку зодиака для заряда мощной энергетикой до конца года 7
11:22 03-08-2020
Что нужно делать в полнолуние 3 августа 2020 года каждому знаку зодиака для заряда мощной энергетикой до конца года
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются 13
11:22 03-08-2020
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
Еще 6 трупов: Скончались от COVID-19 мужчины 50 и 62 лет, женщины 61, 65, 69 и 81 года за сутки на 3 августа в Новосибирской области
11:16 03-08-2020
Еще 6 трупов: Скончались от COVID-19 мужчины 50 и 62 лет, женщины 61, 65, 69 и 81 года за сутки на 3 августа в Новосибирской области
Бердск"Как вы, карлики и карлицы ниже 175 см, чувствуете себя рядом с нормальными?": Топчут муравьев низкие люди из-за "комплексов", уверен житель Бердска 1
11:15 03-08-2020