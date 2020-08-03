Йога для беременных в Бердске: Без скручиваний и прогибов тренироваться с животом, советует врач Ксения Сапранкова

В период пандемии фитнес-центры закрыты, а если кто-то и проводит групповые занятия, то в обход ограничений, на свой страх и риск. Если беременная женщина решит заниматься индивидуально с тренером, то ей нужно знать некоторые вещи.

Йога для беременных полезна, если заниматься правильно

Из-за пандемии мы терпим ограничения. Например, нельзя пойти поплавать в бассейне или позаниматься в фитнес-центре. Тем, не менее, потребности у людей остаются, и они пытаются их удовлетворить. В условиях социального дистанцирования, народ обращается за помощью в соцсети.

27 июля в группе «Подслушано в Искитиме» появилось сообщение.

— В Искитиме есть какие либо занятия для беременных? Йога бассейн или что то подобное. Или может в Бердске? — спрашивает читатель.

В такой ситуации мало кто может дать четкий ответ.

— Была информация, что полное снятие ограничений в феврале, если будет всё хорошо. Думаю, что йогу для беременных откроют в числе последних, — замечает один из читателей.

— Был недавно в МФЦ. Очень громко долбила ритмичная музыка. За стенкой у них спортивный клуб и он работает (про беременных не знаю) — пишет пользователь.

— В ЖК что-то было в 2016 году, по крайне мере, правда, мне об этом сказали только когда ожидали скорую везти прям с ЖК в роддом. По поводу бассейна, советую в коралле узнать, вроде что то было…. там даже плаванье для младенцев есть, раз дочку водила, — отвечает подписчица.

Кому-то наиболее успешным кажется вариант онлайн-занятий.

— Открываем поисковик и к запросу «йога для беременных» добавляем слово «онлайн». И сиди выбирай: платно, бесплатно, с инструктором — на что денег и фантазии хватит.

Предприимчивые люди тут же предлагают свои услуги и просят написать в личку.

Разъяснения по поводу занятий йогой в период беременности дает специалист.

— Отвечая на вопрос, можно ли заниматься йогой во время беременности, прежде всего хочу сказать, что йога является одной из самых безопасных рекомендуемых физических активностей во время беременности. Потому что, во-первых, дыхательные практики, которые используются в йоге, могут подготовить женщину, к тому, чтобы правильно дышать при родах. Кроме этого, можно подготовить мышцы тазового дна, чтобы процесс родов также прошел безопасно, — рассказывает спортивный врач, сертифицированный тренер по йоге, пилатесу и функциональному тренингу Ксения Сапранкова. — Кроме этого, естественно, во время беременности с ростом плода, возрастает нагрузка на тело женщины, прежде всего, на ее спину, на поясничный отдел позвоночника, и естественно, мягкие практики йоги могут помочь растягивать мышцы и держать их в адекватном тонусе, чтобы будущей маме было легче в этот период.

Ксения Сапранкова отмечает, что практики, которые применяются во время беременности, отличаются по своему наполнению от тех практик, к которым привычны уже опытные тренирующиеся. Некоторые асаны противопоказаны для беременных, так как могут навредить.

Из комплекса для беременных нужно исключить асаны, где есть глубокий наклон, скручивание и прогибы в пояснице. Некоторые асаны нужно адаптировать, по словам Ксении. Например, асаны, которые на «баланс», лучше практиковать с опорой, в некоторых асанах лучше использовать поддержки (специальные кирпичи для йоги или подушки).

Естественно, нужно всегда проконсультироваться со своим лечащим врачом, чтобы не было никаких противопоказаний к физической активности: угроз выкидыша, гистоза, эклампсии, повышенного давления, избыточного тонуса матки. То есть, если доктор разрешил, тогда нужно найти своего тренера, учителя именно по йоге для беременных, и смело приступать к практикам, — говорит Ксения Сапранкова.