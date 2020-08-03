03.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Ищем двух редакторов на сайты!

11:24 03.08.2020 Фото: https://pixabay.com/
0

Поиск новостей, размещение (частично) на двух новостных сайтах, написание заголовков и лидов по требованиям редакции, работа в команде и с командой журналистов — в течение дня по контенту, умение видеть тему, опыт аналитики.

Ищем двух редакторов на сайты!
Скорость мышления и скорость работы — выше среднего, умение видеть суть, знания законов, регулирующих СМИ

В связи с расширением мы ищем в свою команду дежурного редактор сайта. Приглашаем двух сразу!

Обязанности: Поиск новостей, размещение (частично) на двух новостных сайтах, написание заголовков и лидов по требованиям редакции, работа в команде и с командой журналистов — в течение дня по контенту, умение видеть тему, опыт аналитики (Метрика, Гугл) новостных сайтов.

Требования: Скорость мышления и скорость работы — выше среднего, умение видеть суть, знания законов, регулирующих СМИ, обучаемость, русский язык — не ниже «хорошо». Умение быстро написать короткую новость.

Опыт обязателен. Он может быть не обязателен — в случае уверенности, что вы обучаетесь быстро.

Условия: Рабочие дни с 8.30 до 18.00. Возможен переход на удаленку после 1 месяца работы в редакции (при условии соответствия требованиям). Предпочтение — самозанятым.

Дополнительно: Возможно рассмотреть иногороднего кандидата — но в часовом поясе Сибири.

Адрес места работы: Бердск, К.Маркса, 24

Откликнуться на вакансию — обязательно резюме на bkurer@mail.ru  с пометкой «Дежурный редактор».

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Присылайте резюме.

Последние новости

Вспышку COVID-19 после открытия границы с Россией боятся в Абхазии
11:45 03-08-2020
Вспышку COVID-19 после открытия границы с Россией боятся в Абхазии
БердскОт жуткого пожарища спасали сосновый бор: замкнуло провода и загорелся столб ЛЭП на ул. Морская Бердска
11:34 03-08-2020
От жуткого пожарища спасали сосновый бор: замкнуло провода и загорелся столб ЛЭП на ул. Морская Бердска
Отказался рассматривать иск к Путину о нарушении прав детей старше 16 лет суд. Им не положены «коронавирусные» выплаты
11:30 03-08-2020
Отказался рассматривать иск к Путину о нарушении прав детей старше 16 лет суд. Им не положены «коронавирусные» выплаты
Задохнулась угарным газом семья из 4-х человек на турбазе Алтая. Директора задержал СК
11:27 03-08-2020
Задохнулась угарным газом семья из 4-х человек на турбазе Алтая. Директора задержал СК
БердскИщем двух редакторов на сайты!
11:24 03-08-2020
Ищем двух редакторов на сайты!
Что нужно делать в полнолуние 3 августа 2020 года каждому знаку зодиака для заряда мощной энергетикой до конца года 7
11:22 03-08-2020
Что нужно делать в полнолуние 3 августа 2020 года каждому знаку зодиака для заряда мощной энергетикой до конца года
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются 13
11:22 03-08-2020
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
Еще 6 трупов: Скончались от COVID-19 мужчины 50 и 62 лет, женщины 61, 65, 69 и 81 года за сутки на 3 августа в Новосибирской области
11:16 03-08-2020
Еще 6 трупов: Скончались от COVID-19 мужчины 50 и 62 лет, женщины 61, 65, 69 и 81 года за сутки на 3 августа в Новосибирской области
Бердск"Как вы, карлики и карлицы ниже 175 см, чувствуете себя рядом с нормальными?": Топчут муравьев низкие люди из-за "комплексов", уверен житель Бердска 1
11:15 03-08-2020
Плюс 106 зараженных COVID-19 за сутки на 3 августа в Новосибирской области. Всего больны 9 654
11:13 03-08-2020
Плюс 106 зараженных COVID-19 за сутки на 3 августа в Новосибирской области. Всего больны 9 654